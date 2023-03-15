Это выглядит очень смешно: аксессуары, которые не стоит носить женщинам за 40 (фото)

Эти украшения только испортят ваш образ

Аксессуары – это не просто важная составляющая стильного образа, которая дополняет, а его продолжение. Поэтому очень важно знать, что сейчас в моде и уметь правильно их подбирать, чтобы не выглядеть и глупо.

Есть как минимум три аксессуара, от которых женщинам после 40 лет лучше отказаться, сообщает Ukr.Media. Все они портят общий образ и выглядят смешно и нелепо.

Очки с большими логотипами

Сейчас в моде минимализм, а подобные очки будут смотреться неуместно и возможно даже дерзко. Поэтому лучше выбирать модели в более спокойном стиле.

Сумки-подделки

Такой аксессуар не придаст вашему образу значимости, а лишь выставят вас безвкусной личностью. Лучше уже либо купить одну, но брендовую вещь, либо выбирать недорогие, но достойные варианты.

Комплекты украшений

Не бойтесь более творчески подходить к составлению своего образа, а комплекты украшений — это прошлый век. Смело смешивайте разные фактуры и давайте волю фантазии.

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