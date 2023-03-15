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Має дуже смішний вигляд: аксесуари, які не варто носити жінкам за 40 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Антитренди 2023 року Новина оновлена 15 березня 2023, 20:52
Антитренди 2023 року. Фото pexels.com

Ці прикраси лише зіпсують ваш образ

Аксесуари — це не просто важлива складова стильного образу, що доповнює, а його продовження. Тому дуже важливо знати, що зараз у моді та вміти правильно їх підбирати, щоб не виглядати і безглуздо.

Є як мінімум три аксесуари, від яких жінкам після 40 років краще відмовитись, повідомляє Ukr.Media. Всі вони псують загальний образ і мають дуже смішний та безглуздий вигляд.

  • Окуляри з великими логотипами

Зараз у моді мінімалізм, а подібні окуляри будуть виглядати недоречно і, можливо, навіть зухвало. Тому краще вибирати моделі у більш спокійному стилі.

Окуляри з великими логотипами
  • Сумки-підробки

Такий аксесуар не надасть вашому образу значущості, а лише виставлять вас несмачною особистістю. Краще вже купити одну, але брендову річ, або вибирати недорогі, але гідні варіанти.

Сумки-підробки
  • Комплекти прикрас

Не бійтеся творче підходити до складання свого образу, а комплекти прикрас — це минуле століття. Сміливо змішуйте різні фактури та давайте волю фантазії.

Комплекти прикрас

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#Мода #Жіноча мода #Аксесуари