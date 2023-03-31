Как создать стильный весенний образ: шесть роскошных аутфитов в пастельной гамме (фото)

Пастельные оттенки сделают ваш лук изысканным и уютным

Весной хочется создавать теплые и уютные образы, которые бы гармонировали с нарастающим теплом на улице. Наряды в пастельных тонах идеальное решение для этого сезона, особенно в них впишется классический тренч.

Как создать образ в пастельных оттенках весной-2023, чтобы он был актуальным и стильным? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле watchingukraine в Instagram.

По словам стилистки, одежда пастельных тонов – это то, что помогает создать беспроигрышный outfit. Этому есть простое объяснение: такие вещи всегда в тренде и за счет своей приглушенной цветовой гаммы не так быстро надоедают, как это случается с яркими оттенками.

Если верить психологии одежды, то теплые пастельные тона в одежде придают нам мягкость и спокойствие, отмечается в блоге. Вероятно, поэтому мы чувствуем себя безопасно и удобно. Более того, люди, носящие пастельные оттенки, вселяют доверие, обычно они открыты и с легкостью идут на контакт.

Весной в пастельных тонах можно создать уйму образов. Особенно актуальны комбинации с тренчами — незаменимая верхняя одежда в весеннем сезоне.

В такой цветовой гамме вы создадите роскошный дорогой образ

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