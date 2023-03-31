Як створити стильний весняний образ: шість розкішних аутфітів у пастельній гамі (фото)

Пастельні відтінки зроблять ваш лук вишуканим і затишним

Навесні хочеться створювати теплі та затишні образи, які б гармоніювали з поступовим потеплінням на вулиці. Вбрання в пастельних тонах ідеальне рішення для цього сезону, особливо в них впишеться класичний тренч.

Як створити образ у пастельних відтінках навесні-2023, щоб він був актуальним та стильним? Детальніше про це розповідає блог про стиль watchingukraine в Instagram.

За словами стилістки, одяг пастельних тонів – це те, що допомагає створити безпрограшний outfit. Цьому є просте пояснення: такі речі завжди в тренді та за рахунок своєї приглушеної кольорової гами не так швидко набридають, як це трапляється з яскравими відтінками.

Якщо вірити психології одягу, то теплі пастельні тони в одязі надають нам м’якості та спокою, зазначається у блозі. Ймовірно, тому ми відчуваємо себе безпечно й зручно. Більше того, люди, які носять пастельні відтінки, вселяють довіру, зазвичай вони відкриті й легко йдуть на контакт.

Навесні в пастельних тонах можна створити безліч образів. Особливо актуальними є комбінації з тренчами — незамінний верхній одяг у весняному сезоні.

У такій кольоровій гамі ви створите розкішний дорогий образ

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