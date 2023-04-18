Топ-10 вещей, которые всегда выглядят богато: от них выиграет любой гардероб (фото)

Качественный гардероб – залог удачных образов в любое время года

Иногда женщина может носить не самые дорогие по цене вещи, но выглядеть на миллион. Ткань, цвет, фасон, аксессуары – все это может как удешевить ваш образ, так и поднять градус стиля. Поэтому если хотите иметь богатый вид в любой сезон, прислушайтесь к стилистическим советам ниже.

Стоит включить в свой гардероб лишь десять вещей, чтобы он был роскошным и стильным вне зависимости от потраченных сумм. Об этом пишет whowhatwear.co.uk.

Так, огромное значение играет подбор тканей. Вы будете выглядеть богато как в атласном платье на торжественном мероприятии, так и льняной рубашке расслабленного кроя на прогулке во время отдыха. Верхняя одежда должна быть из плотных материалов. Отличное решение для весны – кожаная куртка, которая прослужит вам много лет и точно оправдает инвестицию.

Уделите внимание украшениям и аксессуарам, ведь именно они завершают и "делают" образ. Шарф с принтом (завязывайте на шею или вплетайте в прическу), жемчужные кольца, серьги и ожерелья, холщевая вместительная сумка: лишь небольшой перечень стильных вариантов.

Стилисты рекомендуют выбирать однотонные вещи или "благородные расцветки". К примеру, смело носите полоску, если хочется купить вещь с принтом. Если говорить о джинсах – базовой вещи любого гардероба, то для создания более роскошного, а не повседневного образа выбирайте белый цвет или оттенок экрю.

Как составить стильный и дорогой на вид гардероб: список вещей

Платье из атласа

Роскошный образ

Светлые джинсы

Базовая вещь гардероба

Принтованный платок

Стильный аксессуар завершит образ

Кожаная куртка

Весенний маст-хэв

Трикотаж в полоску

Удачный выбор принта

Брючный костюм

Синий цвет - альтернатива обычному черному

Украшения с жемчугом

Жемчуг - вечная классика

Холщовая сумка

Вместительная и стильная сумка

Рубашка свободного кроя

Идеальный фасон рубашки

Рыбацкие сандалии

Практически универсальная обувь

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