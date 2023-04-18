Топ-10 вещей, которые всегда выглядят богато: от них выиграет любой гардероб (фото)
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Качественный гардероб – залог удачных образов в любое время года
Иногда женщина может носить не самые дорогие по цене вещи, но выглядеть на миллион. Ткань, цвет, фасон, аксессуары – все это может как удешевить ваш образ, так и поднять градус стиля. Поэтому если хотите иметь богатый вид в любой сезон, прислушайтесь к стилистическим советам ниже.
Стоит включить в свой гардероб лишь десять вещей, чтобы он был роскошным и стильным вне зависимости от потраченных сумм. Об этом пишет whowhatwear.co.uk.
Так, огромное значение играет подбор тканей. Вы будете выглядеть богато как в атласном платье на торжественном мероприятии, так и льняной рубашке расслабленного кроя на прогулке во время отдыха. Верхняя одежда должна быть из плотных материалов. Отличное решение для весны – кожаная куртка, которая прослужит вам много лет и точно оправдает инвестицию.
Уделите внимание украшениям и аксессуарам, ведь именно они завершают и "делают" образ. Шарф с принтом (завязывайте на шею или вплетайте в прическу), жемчужные кольца, серьги и ожерелья, холщевая вместительная сумка: лишь небольшой перечень стильных вариантов.
Стилисты рекомендуют выбирать однотонные вещи или "благородные расцветки". К примеру, смело носите полоску, если хочется купить вещь с принтом. Если говорить о джинсах – базовой вещи любого гардероба, то для создания более роскошного, а не повседневного образа выбирайте белый цвет или оттенок экрю.
Как составить стильный и дорогой на вид гардероб: список вещей
Платье из атласа
Светлые джинсы
Принтованный платок
Кожаная куртка
Трикотаж в полоску
Брючный костюм
Украшения с жемчугом
Холщовая сумка
Рубашка свободного кроя
Рыбацкие сандалии
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