Эти вещи никогда не теряют актуальности: тренды, которые подойдут каждой (фото)

Обязательно добавьте эти вещи в свой гардероб

За модой нужно следить, чтобы знать, что стильно в определенный сезон и год, однако не стоит также забывать, что существуют тренды, которые "вечные". Это вещи, которые никогда нельзя назвать антитрендами, ведь они могут быть либо более актуальными и менее актуальными в разные годы.

Стилист под ником lookbyirinka в своем модном блоге в Инстаграм, подготовила подборку трендов, которые может добавить в свой гардероб каждая модница независимо от своего возраста и параметров.

Также модный эксперт отметила "важное правило": трендовые вещи будут работать только тогда, когда есть правильная и современная база в вашем гардеробе.

Тренды, которые не теряют актуальности

Тренд на деним — джинсовая одежда есть в гардеробе каждой из нас, и это тот вид одежды, который с нами давно независимо на пике популярности он или нет. Деним подойдет для каждой модницы, независимо от ее параметров или возраста.

Тренд на аксессуары с животным принтом — преимущественно это сумки и обувь. Если к базовому образу добавить обувь или сумку с любым животным принтом, то ваш образ 100% получит изюминку, которая поможет завершить образ.

Тренд на металлизацию — а точнее на обувь и сумки с золотой и серебряной металлизацией. Такой тренд время от времени бывает на пике популярности, а бывает нет, и это нормально. Но если в вашем гардеробе есть сумка или обувь с металлизацией и вы умеете их грамотно вписать в свой образ, то неважно, что там говорят тренды.

Тренд на одну акцентную вещь в образе — а точнее цветную сумку или даже цветную обувь. И здесь так же как в пункте 2 одна яркая вещь придаст градус завершенности к вашему образу, добавит изюминку к образу, но не перегрузит его.

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