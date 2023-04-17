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Эти вещи никогда не теряют актуальности: тренды, которые подойдут каждой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды, которые не теряют актуальности Новость обновлена 17 апреля 2023, 08:37
Тренды, которые не теряют актуальности. Фото pexels.com

Обязательно добавьте эти вещи в свой гардероб

За модой нужно следить, чтобы знать, что стильно в определенный сезон и год, однако не стоит также забывать, что существуют тренды, которые "вечные". Это вещи, которые никогда нельзя назвать антитрендами, ведь они могут быть либо более актуальными и менее актуальными в разные годы.

Стилист под ником lookbyirinka в своем модном блоге в Инстаграм, подготовила подборку трендов, которые может добавить в свой гардероб каждая модница независимо от своего возраста и параметров.

Также модный эксперт отметила "важное правило": трендовые вещи будут работать только тогда, когда есть правильная и современная база в вашем гардеробе.

Тренды, которые не теряют актуальности

Тренд на деним — джинсовая одежда есть в гардеробе каждой из нас, и это тот вид одежды, который с нами давно независимо на пике популярности он или нет. Деним подойдет для каждой модницы, независимо от ее параметров или возраста.

Тренды, которые не теряют актуальности
Тренды, которые не теряют актуальности

Тренд на аксессуары с животным принтом — преимущественно это сумки и обувь. Если к базовому образу добавить обувь или сумку с любым животным принтом, то ваш образ 100% получит изюминку, которая поможет завершить образ.

Тренды, которые не теряют актуальности
Тренды, которые не теряют актуальности
Тренды, которые не теряют актуальности

Тренд на металлизацию — а точнее на обувь и сумки с золотой и серебряной металлизацией. Такой тренд время от времени бывает на пике популярности, а бывает нет, и это нормально. Но если в вашем гардеробе есть сумка или обувь с металлизацией и вы умеете их грамотно вписать в свой образ, то неважно, что там говорят тренды.

Тренды, которые не теряют актуальности

Тренд на одну акцентную вещь в образе — а точнее цветную сумку или даже цветную обувь. И здесь так же как в пункте 2 одна яркая вещь придаст градус завершенности к вашему образу, добавит изюминку к образу, но не перегрузит его.

Тренды, которые не теряют актуальности

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде весной-2023 джинсовые куртки. Стилисты пояснили, как создать с этой одеждой красивый образ в любую погоду.

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#Мода #Женская мода #Тренды