Ці речі ніколи не втрачають актуальності: тренди, які підійдуть кожній (фото)

Обов’язково додайте ці речі до свого гардеробу

За модою потрібно стежити, щоб знати, що стильно у певний сезон та рік, проте не варто також забувати, що існують тренди, які "вічні". Це речі, які ніколи не можна назвати антитрендами, адже вони можуть бути більш актуальними і менш актуальними в різні роки.

Стиліст під ніком lookbyirinka у своєму модному блозі в Інстаграмі, підготувала добірку трендів, які може додати у свій гардероб кожна модниця незалежно від свого віку та параметрів.

Також модний експерт відзначила "важливе правило": трендові речі працюватимуть лише тоді, коли є правильна та сучасна база у вашому гардеробі.

Тренди, які не втрачають актуальності

Тренд на денім — джинсовий одяг є в гардеробі кожної з нас, і це той вид одягу, який з нами давно незалежно на піку популярності він чи ні. Денім підійде для кожної модниці, незалежно від її параметрів чи віку.

Тренд на аксесуари з тваринним принтом — це переважно сумки та взуття. Якщо до базового образу додати взуття або сумку з будь-яким тваринним принтом, ваш образ 100% отримає родзинку, яка допоможе завершити образ.

Тренд на металізацію — а точніше на взуття та сумки із золотою та срібною металізацією. Такий тренд іноді буває на піку популярності, а буває ні, і це нормально. Але якщо у вашому гардеробі є сумка або взуття з металізацією і ви вмієте їх грамотно вписати у свій образ, то не має значення, що там кажуть тренди.

Тренд на одну акцентну річ в образі — точніше кольорову сумку або навіть кольорове взуття. І тут, так само як у пункті 2 одна яскрава річ додасть градус завершеності до вашого образу, додасть родзинку до образу, але не перевантажить його.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді навесні-2023 джинсові куртки. Стилісти пояснили, як створити з цим одягом гарний образ за будь-якої погоди.