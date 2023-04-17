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Ці речі ніколи не втрачають актуальності: тренди, які підійдуть кожній (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди, які не втрачають актуальності Новина оновлена 17 квітня 2023, 08:37
Тренди, які не втрачають актуальності. Фото pexels.com

Обов’язково додайте ці речі до свого гардеробу

За модою потрібно стежити, щоб знати, що стильно у певний сезон та рік, проте не варто також забувати, що існують тренди, які "вічні". Це речі, які ніколи не можна назвати антитрендами, адже вони можуть бути більш актуальними і менш актуальними в різні роки.

Стиліст під ніком lookbyirinka у своєму модному блозі в Інстаграмі, підготувала добірку трендів, які може додати у свій гардероб кожна модниця незалежно від свого віку та параметрів.

Також модний експерт відзначила "важливе правило": трендові речі працюватимуть лише тоді, коли є правильна та сучасна база у вашому гардеробі.

Тренди, які не втрачають актуальності

Тренд на денім — джинсовий одяг є в гардеробі кожної з нас, і це той вид одягу, який з нами давно незалежно на піку популярності він чи ні. Денім підійде для кожної модниці, незалежно від її параметрів чи віку.

Тренди, які не втрачають актуальності
Тренди, які не втрачають актуальності

Тренд на аксесуари з тваринним принтом — це переважно сумки та взуття. Якщо до базового образу додати взуття або сумку з будь-яким тваринним принтом, ваш образ 100% отримає родзинку, яка допоможе завершити образ.

Тренди, які не втрачають актуальності
Тренди, які не втрачають актуальності
Тренди, які не втрачають актуальності

Тренд на металізацію — а точніше на взуття та сумки із золотою та срібною металізацією. Такий тренд іноді буває на піку популярності, а буває ні, і це нормально. Але якщо у вашому гардеробі є сумка або взуття з металізацією і ви вмієте їх грамотно вписати у свій образ, то не має значення, що там кажуть тренди.

Тренди, які не втрачають актуальності

Тренд на одну акцентну річ в образі — точніше кольорову сумку або навіть кольорове взуття. І тут, так само як у пункті 2 одна яскрава річ додасть градус завершеності до вашого образу, додасть родзинку до образу, але не перевантажить його.

Тренди, які не втрачають актуальності

Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді навесні-2023 джинсові куртки. Стилісти пояснили, як створити з цим одягом гарний образ за будь-якої погоди.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Тренди