Топ-10 речей, які завжди мають багатий вигляд: від них виграє будь-який гардероб (фото)
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Якісний гардероб – запорука вдалих образів у будь-яку пору року
Іноді жінка може носити не найдорожчі за ціною речі, але матиме вигляд на мільйон. Тканина, колір, фасон, аксесуари — все це може як здешевити ваш образ, так і підняти градус стилю. Тому якщо хочете мати багатий вигляд у будь-який сезон, прислухайтеся до стилістичних порад нижче.
Варто включити до свого гардеробу лише десять речей, щоб він був розкішним і стильним незалежно від витрачених сум. Про це пише whowhatwear.co.uk.
Так, велике значення має вибір тканин. Ви матимете багатий вигляд як в атласній сукні на урочистому заході, так і в льняній сорочці розслабленого крою на прогулянці під час відпочинку. Верхній одяг має бути із щільних матеріалів. Відмінне рішення для весни – шкіряна куртка, яка прослужить вам багато років і виправдає інвестицію.
Приділіть увагу прикрасам й аксесуарам, адже саме вони завершують і "роблять" образ. Шарф з принтом (зав’язуйте на шию або вплітайте в зачіску), перлинні кільця, сережки та намиста, полотняна містка сумка: лише невеликий перелік стильних варіантів.
Стилісти рекомендують вибирати однотонні речі або "шляхетні забарвлення". Наприклад, сміливо носіть смужку, якщо хочеться купити річ із принтом. Якщо говорити про джинси – базову річ будь-якого гардеробу, то для створення більш розкішного, а не повсякденного образу вибирайте білий колір або відтінок екрю.
Як скласти стильний та дорогий на вигляд гардероб: список речей
Сукня з атласу
Світлі джинси
Принтована хустка
Шкіряна куртка
Трикотаж у смужку
Брючний костюм
Прикраси з перлами
Полотняна сумка
Сорочка вільного крою
Рибальські сандалії
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