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Топ-10 речей, які завжди мають багатий вигляд: від них виграє будь-який гардероб (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Не обов’язково витрачати статок, щоб мати розкішний вигляд
Не обов’язково витрачати статок, щоб мати розкішний вигляд. Фото Freepik

Якісний гардероб – запорука вдалих образів у будь-яку пору року

Іноді жінка може носити не найдорожчі за ціною речі, але матиме вигляд на мільйон. Тканина, колір, фасон, аксесуари — все це може як здешевити ваш образ, так і підняти градус стилю. Тому якщо хочете мати багатий вигляд у будь-який сезон, прислухайтеся до стилістичних порад нижче.

Варто включити до свого гардеробу лише десять речей, щоб він був розкішним і стильним незалежно від витрачених сум. Про це пише whowhatwear.co.uk.

Так, велике значення має вибір тканин. Ви матимете багатий вигляд як в атласній сукні на урочистому заході, так і в льняній сорочці розслабленого крою на прогулянці під час відпочинку. Верхній одяг має бути із щільних матеріалів. Відмінне рішення для весни – шкіряна куртка, яка прослужить вам багато років і виправдає інвестицію.

Приділіть увагу прикрасам й аксесуарам, адже саме вони завершують і "роблять" образ. Шарф з принтом (зав’язуйте на шию або вплітайте в зачіску), перлинні кільця, сережки та намиста, полотняна містка сумка: лише невеликий перелік стильних варіантів.

Стилісти рекомендують вибирати однотонні речі або "шляхетні забарвлення". Наприклад, сміливо носіть смужку, якщо хочеться купити річ із принтом. Якщо говорити про джинси – базову річ будь-якого гардеробу, то для створення більш розкішного, а не повсякденного образу вибирайте білий колір або відтінок екрю.

Як скласти стильний та дорогий на вигляд гардероб: список речей

Сукня з атласу

Сукня з атласу
Розкішний образ

Світлі джинси

Світлі джинси
Базова річ гардеробу

Принтована хустка

Образ із хусткою
Стильний аксесуар завершить образ

Шкіряна куртка

Образ зі шкіряною курткою
Весняний маст-хев

Трикотаж у смужку

Образ зі смугастим кардиганом
Вдалий вибір принта

Брючний костюм

Синій брючний костюм
Синій колір — альтернатива звичайному чорному

Прикраси з перлами

Прикраси з перлами
Перли – вічна класика

Полотняна сумка

Образ із великою сумкою
Містка та стильна сумка

Сорочка вільного крою

Образ із сорочкою
Ідеальний фасон сорочки

Рибальські сандалії

Рибальські сандалії
Практично універсальне взуття

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі ніколи не виходять із моди. Є кілька трендів, які буквально пасуватимуть кожній дівчині.

Теги:
#Мода #Стиль