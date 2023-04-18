Топ-10 речей, які завжди мають багатий вигляд: від них виграє будь-який гардероб (фото)

Якісний гардероб – запорука вдалих образів у будь-яку пору року

Іноді жінка може носити не найдорожчі за ціною речі, але матиме вигляд на мільйон. Тканина, колір, фасон, аксесуари — все це може як здешевити ваш образ, так і підняти градус стилю. Тому якщо хочете мати багатий вигляд у будь-який сезон, прислухайтеся до стилістичних порад нижче.

Варто включити до свого гардеробу лише десять речей, щоб він був розкішним і стильним незалежно від витрачених сум. Про це пише whowhatwear.co.uk.

Так, велике значення має вибір тканин. Ви матимете багатий вигляд як в атласній сукні на урочистому заході, так і в льняній сорочці розслабленого крою на прогулянці під час відпочинку. Верхній одяг має бути із щільних матеріалів. Відмінне рішення для весни – шкіряна куртка, яка прослужить вам багато років і виправдає інвестицію.

Приділіть увагу прикрасам й аксесуарам, адже саме вони завершують і "роблять" образ. Шарф з принтом (зав’язуйте на шию або вплітайте в зачіску), перлинні кільця, сережки та намиста, полотняна містка сумка: лише невеликий перелік стильних варіантів.

Стилісти рекомендують вибирати однотонні речі або "шляхетні забарвлення". Наприклад, сміливо носіть смужку, якщо хочеться купити річ із принтом. Якщо говорити про джинси – базову річ будь-якого гардеробу, то для створення більш розкішного, а не повсякденного образу вибирайте білий колір або відтінок екрю.

Як скласти стильний та дорогий на вигляд гардероб: список речей

Сукня з атласу

Розкішний образ

Світлі джинси

Базова річ гардеробу

Принтована хустка

Стильний аксесуар завершить образ

Шкіряна куртка

Весняний маст-хев

Трикотаж у смужку

Вдалий вибір принта

Брючний костюм

Синій колір — альтернатива звичайному чорному

Прикраси з перлами

Перли – вічна класика

Полотняна сумка

Містка та стильна сумка

Сорочка вільного крою

Ідеальний фасон сорочки

Рибальські сандалії

Практично універсальне взуття

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