Под "чашу", боб и эксперименты: подборка актуальных стрижек на 2023 год, которые притягивают внимание (фото)

Не бойтесь экспериментировать и создавать свой собственный образ!

Чтобы быть стильной и в тренде, помимо модного гардероба, нужно также иметь и актуальную прическу и стрижку. Вообще, выбор стрижки всегда зависит от вашего типа волос, формы лица и личных предпочтений, однако знать что в тренде модницы тоже должны знать.

Мастер-парикмахер Алла Буличова в своем модном блоге в Инстаграм подготовила подборку актуальных стрижек, которые подчеркнут индивидуальность и стиль каждой женщины. Модный эксперт отмечает, что важно, чтобы стрижка подходила вам и придавала уверенность в себе.

Трендовые стрижки 2023:

Одним из самых впечатляющих трендов на 2023 год является очень короткая стрижка под "чашу". Это стильный и молодежный вариант, придающий лицу контуры и подчеркивающий его форму. Если вы готовы на эксперимент и любите поражать окружающих, эта стрижка подойдет вам идеально.

Другой популярной стрижкой является асимметричный боб. Это стильный вариант, который подчеркнет вашу женственность и красоту волос. Ассиметрия позволит подчеркнуть личность и индивидуальность.

Также, следующим трендом будут волосы средней длины с французской прядью. Это классический и элегантный стиль, придающий образу женственности и шарма. Французская прядь позволяет создать уютный и романтичный образ.

Если вы любите экспериментировать и не боитесь менять свой образ, то вы можете опробовать стрижки с открытой затылочной частью. Это вариант с небольшим риском, ведь он не столько изменяет форму лица, сколько придает стилистическое решение.

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.