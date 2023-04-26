Під "чашу", боб та експерименти: добірка актуальних стрижок на 2023 рік, які привертають увагу (фото)

Не бійтеся експериментувати та створювати свій власний образ!

Щоб бути стильною і в тренді, крім модного гардероба, потрібно також мати актуальну зачіску та стрижку. Взагалі, вибір стрижки завжди залежить від вашого типу волосся, форми обличчя та особистих уподобань, проте знати, що в тренді модниці теж повинні знати.

Майстер-перукар Алла Булічова у своєму модному блозі в Інстаграм підготувала добірку актуальних стрижок, які підкреслять індивідуальність та стиль кожної жінки. Модний експерт зазначає, що важливо, щоб стрижка підходила вам і надавала впевненості у собі.

Трендові стрижки 2023:

Одним із найбільш разючих трендів на 2023 рік є дуже коротка стрижка під "чашу". Це стильний і молодіжний варіант, що надає обличчю контуру та підкреслює його форму. Якщо ви готові на експерименти і любите вражати навколишніх, ця стрижка підійде ідеально.

Іншою популярною стрижкою є асиметричний боб. Це стильний варіант, який підкреслить вашу жіночність та красу волосся. Асиметрія дозволить підкреслити особистість та індивідуальність.

Також, наступним трендом буде волосся середньої довжини з французьким пасмом. Це класичний і елегантний стиль, що надає образу жіночності та шарму. Французьке пасмо дозволяє створити затишний та романтичний образ.

Якщо ви любите експериментувати і не боїтеся змінювати свій образ, то ви можете випробувати стрижки з відкритою потиличною частиною. Це варіант з невеликим ризиком, адже він не так змінює форму лиця, скільки надає стилістичне рішення.

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супертрендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.