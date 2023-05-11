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Никакой заниженной талии и укороченных моделей: как выбрать идеальные джинсы девушкам пышных форм (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Какие джинсы подходят полненьким девушкам Новость обновлена 11 мая 2023, 08:18
Какие джинсы подходят полненьким девушкам. Фото pexels.com

Эти советы помогут вам выбрать идеальные джинсы.⠀

Деним — это один из самых горячих трендов сезона 2023 года, а это значит, что модницам по всему миру пора доставать из шкафа все свои джинсовые вещи. Однако не всем девушкам легко выбрать идеальные джинсы, особенно красавицам с пышными бедрами. Мы не оставим вас в беде и рассказываем, какие джинсы вам идут, а какие нет.

Стилист ALENA MIASOED в своем модном блоге в Инстаграм поделилась полезными советами для девушек с пышными формами по выбору идеальных джинсов. Благодаря этим "правилам", вы не будете чувствовать себя не в своей тарелке.

Какие джинсы подходят полненьким девушкам

  • Первое — избегайте заниженной талии, и отдавайте предпочтение высокой посадке или перекрывайте удлиненным верхом ниже бедер (длинный жакет, рубашка и т.п.)
  • Второе — не берите укороченные или подвернутые джинсы. Лучше обратите внимание на удлиненные брюки. Или же носите укороченные джинсы с обувью в тон.
  • Третье — забудьте о джинсах из тонких тканей. Выбирайте плотную ткань, которая будет держать форму.⠀
Какие джинсы подходят полненьким девушкам
Какие джинсы подходят полненьким девушкам
Какие джинсы подходят полненьким девушкам
Какие джинсы подходят полненьким девушкам
Какие джинсы подходят полненьким девушкам
Какие джинсы подходят полненьким девушкам

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Теги:
#Мода #Джинсы