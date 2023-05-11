Никакой заниженной талии и укороченных моделей: как выбрать идеальные джинсы девушкам пышных форм (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 1814
Эти советы помогут вам выбрать идеальные джинсы.⠀
Деним — это один из самых горячих трендов сезона 2023 года, а это значит, что модницам по всему миру пора доставать из шкафа все свои джинсовые вещи. Однако не всем девушкам легко выбрать идеальные джинсы, особенно красавицам с пышными бедрами. Мы не оставим вас в беде и рассказываем, какие джинсы вам идут, а какие нет.
Стилист ALENA MIASOED в своем модном блоге в Инстаграм поделилась полезными советами для девушек с пышными формами по выбору идеальных джинсов. Благодаря этим "правилам", вы не будете чувствовать себя не в своей тарелке.
Какие джинсы подходят полненьким девушкам
- Первое — избегайте заниженной талии, и отдавайте предпочтение высокой посадке или перекрывайте удлиненным верхом ниже бедер (длинный жакет, рубашка и т.п.)
- Второе — не берите укороченные или подвернутые джинсы. Лучше обратите внимание на удлиненные брюки. Или же носите укороченные джинсы с обувью в тон.
- Третье — забудьте о джинсах из тонких тканей. Выбирайте плотную ткань, которая будет держать форму.⠀
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых рюкзаках 2023 года. Эта вещь может не только удобной, но и стильной.