Никакой заниженной талии и укороченных моделей: как выбрать идеальные джинсы девушкам пышных форм (фото)

Эти советы помогут вам выбрать идеальные джинсы.⠀

Деним — это один из самых горячих трендов сезона 2023 года, а это значит, что модницам по всему миру пора доставать из шкафа все свои джинсовые вещи. Однако не всем девушкам легко выбрать идеальные джинсы, особенно красавицам с пышными бедрами. Мы не оставим вас в беде и рассказываем, какие джинсы вам идут, а какие нет.

Стилист ALENA MIASOED в своем модном блоге в Инстаграм поделилась полезными советами для девушек с пышными формами по выбору идеальных джинсов. Благодаря этим "правилам", вы не будете чувствовать себя не в своей тарелке.

Какие джинсы подходят полненьким девушкам

Первое — избегайте заниженной талии, и отдавайте предпочтение высокой посадке или перекрывайте удлиненным верхом ниже бедер (длинный жакет, рубашка и т.п.)

Второе — не берите укороченные или подвернутые джинсы. Лучше обратите внимание на удлиненные брюки. Или же носите укороченные джинсы с обувью в тон.

Третье — забудьте о джинсах из тонких тканей. Выбирайте плотную ткань, которая будет держать форму.⠀

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых рюкзаках 2023 года. Эта вещь может не только удобной, но и стильной.