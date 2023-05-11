Жодної заниженої талії та вкорочених моделей: як вибрати ідеальні джинси дівчатам пишних форм (фото)

Ці поради допоможуть вам вибрати ідеальні джинси.

Денім — це один з найгарячіших трендів сезону 2023 року, а це означає, що модницям по всьому світу час діставати з шафи всі свої джинсові речі. Однак не всім дівчатам легко вибрати ідеальні джинси, особливо красуням з пишними стегнами. Ми не залишимо вас у біді та розповідаємо, які джинси вам йдуть, а які ні.

Стиліст ALENA MIASOED у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася корисними порадами для дівчат з пишними формами щодо вибору ідеальних джинсів. Завдяки цим "правилам", ви не почуватиметеся не у своїй тарілці.

Які джинси підходять повненьким дівчатам

Перше — уникайте заниженої талії, і віддавайте перевагу високій посадці або перекривайте подовженим верхом нижче стегон (довгий жакет, сорочка тощо)

Друге – не беріть укорочені чи підгорнуті джинси. Краще зверніть увагу на подовжені штани. Або ж носіть укорочені джинси із взуттям у тон.

Третє – забудьте про джинси з тонких тканин. Вибирайте щільну тканину, яка триматиме форму.⠀

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