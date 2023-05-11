Рус

Жодної заниженої талії та вкорочених моделей: як вибрати ідеальні джинси дівчатам пишних форм (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1817
Які джинси підходять повненьким дівчатам Новина оновлена 11 травня 2023, 08:18
Які джинси підходять повненьким дівчатам. Фото pexels.com

Ці поради допоможуть вам вибрати ідеальні джинси.

Денім — це один з найгарячіших трендів сезону 2023 року, а це означає, що модницям по всьому світу час діставати з шафи всі свої джинсові речі. Однак не всім дівчатам легко вибрати ідеальні джинси, особливо красуням з пишними стегнами. Ми не залишимо вас у біді та розповідаємо, які джинси вам йдуть, а які ні.

Стиліст ALENA MIASOED у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася корисними порадами для дівчат з пишними формами щодо вибору ідеальних джинсів. Завдяки цим "правилам", ви не почуватиметеся не у своїй тарілці.

Які джинси підходять повненьким дівчатам

  • Перше — уникайте заниженої талії, і віддавайте перевагу високій посадці або перекривайте подовженим верхом нижче стегон (довгий жакет, сорочка тощо)
  • Друге – не беріть укорочені чи підгорнуті джинси. Краще зверніть увагу на подовжені штани. Або ж носіть укорочені джинси із взуттям у тон.
  • Третє – забудьте про джинси з тонких тканин. Вибирайте щільну тканину, яка триматиме форму.⠀
Які джинси підходять повненьким дівчатам
Які джинси підходять повненьким дівчатам
Які джинси підходять повненьким дівчатам
Які джинси підходять повненьким дівчатам
Які джинси підходять повненьким дівчатам
Які джинси підходять повненьким дівчатам

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільш трендові рюкзаки 2023 року. Ця річ може бути не тільки зручною, але й стильною.

Теги:
#Мода #Джинси