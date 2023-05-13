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Зеленый цвет – горячий нейл-тренд: топ-10 идей маникюра, который украсит ногти любой длины (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Зеленые ногти внесут нотку свежести в ваш образ Новость обновлена 13 мая 2023, 12:50
Зеленые ногти внесут нотку свежести в ваш образ. Фото Freepik

Весенне-летние нейл-тенденции приветствуют богатую палитру зеленых оттенков

Вот-вот наступит лето, в котором ожидаются несколько горячих нейл-трендов. В топе тенденций остаются и ногти зеленого цвета. Всевозможные оттенки от лаймового и фисташкового до хаки с изумрудным ассоциируются с буйством природы, поэтому особенно уместны весной и летом.

Стоит обратить внимание на десять идей для зеленого маникюра. Что важно, дизайн легко подобрать как на короткие, так и на длинные ногти, пишет Allure.

Зеленый — доминирующий цвет в природе, считается, что он приносит умиротворение. Яркий и сочный тон или приглушенный оттенок зеленого одинаково удачно украсят ваши ногти. Вы можете покрыть ногтевую пластину однотонным лаком или же добавить рисунок.

Популярный способ разнообразить базу нейл-арта – французский маникюр – сделать кончики не белыми, а цветными. И зеленые оттенки отлично годятся для этого. Если хочется выбрать более эффектный дизайн маникюра, то присмотритесь к техникам а-ля нефритовый маникюр, черепаховый принт или акварельные разводы.

Маникюр зеленого цвета

Зеленый маникюр
Нефритовые ногти
Зеленый маникюр
Свежий взгляд на френч
Зеленый маникюр
Яркий дизайн
Зеленый маникюр
Стильная идея для коротких ногтей
Зеленый маникюр
Идеальный выбор для овальной формы
Зеленый маникюр
Черепаховый принт
Зеленый маникюр
Акварельные разводы
Зеленый маникюр
Стильный дизайн
Зеленый маникюр
Акцент на звезды
Зеленый маникюр
Сдержанная палитра

Ранее "Телеграф" делился идеями для маникюра малинового цвета. Этот сочный оттенок успел покорить модниц этой весной и остается на пике популярности среди нейл-тенденций. Можно выбрать более яркий или спокойный тон.

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#Маникюр #Зеленый цвет