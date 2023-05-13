Зеленый цвет – горячий нейл-тренд: топ-10 идей маникюра, который украсит ногти любой длины (фото)
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Весенне-летние нейл-тенденции приветствуют богатую палитру зеленых оттенков
Вот-вот наступит лето, в котором ожидаются несколько горячих нейл-трендов. В топе тенденций остаются и ногти зеленого цвета. Всевозможные оттенки от лаймового и фисташкового до хаки с изумрудным ассоциируются с буйством природы, поэтому особенно уместны весной и летом.
Стоит обратить внимание на десять идей для зеленого маникюра. Что важно, дизайн легко подобрать как на короткие, так и на длинные ногти, пишет Allure.
Зеленый — доминирующий цвет в природе, считается, что он приносит умиротворение. Яркий и сочный тон или приглушенный оттенок зеленого одинаково удачно украсят ваши ногти. Вы можете покрыть ногтевую пластину однотонным лаком или же добавить рисунок.
Популярный способ разнообразить базу нейл-арта – французский маникюр – сделать кончики не белыми, а цветными. И зеленые оттенки отлично годятся для этого. Если хочется выбрать более эффектный дизайн маникюра, то присмотритесь к техникам а-ля нефритовый маникюр, черепаховый принт или акварельные разводы.
Маникюр зеленого цвета
Ранее "Телеграф" делился идеями для маникюра малинового цвета. Этот сочный оттенок успел покорить модниц этой весной и остается на пике популярности среди нейл-тенденций. Можно выбрать более яркий или спокойный тон.