Малиновый как тренд лета 2023: яркие варианты маникюра нежного розового оттенка (фото)
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Малиновый маникюр покоряет модниц в этом сезоне
Весной и летом мы часто ищем свежесть и яркость во всем, включая маникюр. Цветные лаки могут поднять настроение и привлечь внимание окружающих. В 2023 году на пике популярности геометрические узоры, шоколадные оттенки, нейл-арт "Молочный коктейль" и разные оттенки розового маникюра. В этой статье мы обсудим малиновый маникюр, который завоевал сердца модниц благодаря разнообразию оттенков и дизайнов.
Малиновый цвет — это яркий оттенок, который обладает множеством насыщенных вариаций, подходящих для модного маникюра в 2023 году. Выберите любой оттенок малинового, чтобы добавить свежести и стиля вашему образу.
Идеи малинового маникюра 2023
Романтически настроенные люди могут оценить маникюр в малиновых тонах с небольшими сердечками, расположенными на одном или двух пальцах. В таком маникюре используется один оттенок малинового цвета.
Есть еще одна идея для летнего маникюра — это малиновый дизайн с линиями. Если вы беспокоитесь, что переборщите с полосками, вы можете сделать акцент на двух пальцах.
Маникюр "разные пальчики" предназначен для людей, которые не могут выбрать один цвет для всех ногтей. Вы можете покрыть одни ногти малиновым гель-лаком, а другие — розовым, чтобы создать уникальный дизайн.
Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.