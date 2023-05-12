Малиновий як тренд літа 2023: яскраві варіанти манікюру ніжного рожевого відтінку (фото)

Малиновий манікюр підкорює модниць цього сезону

Навесні та влітку ми часто шукаємо свіжість та яскравість у всьому, включаючи манікюр. Кольорові лаки можуть підняти настрій та привернути увагу оточуючих. У 2023 році на піку популярності геометричні візерунки, шоколадні відтінки, нейл-арт "Молочний коктейль" та різні відтінки рожевого манікюру. У цій статті ми обговоримо малиновий манікюр, який завоював серця модниць завдяки різноманітності відтінків та дизайнів.

Малиновий колір — це яскравий відтінок, який має безліч насичених варіацій, придатних для модного манікюру у 2023 році. Виберіть будь-який відтінок малинового, щоб додати свіжості та стилю вашому образу.

Ідеї малинового манікюру 2023

Романтично налаштовані люди можуть оцінити манікюр у малинових тонах із невеликими сердечками, розташованими на одному або двох пальцях. У такому манікюрі використовується один відтінок малинового кольору.

Є ще одна ідея для літнього манікюру — малиновий дизайн з лініями. Якщо ви турбуєтеся, що переборщите зі смужками, ви можете зробити акцент на двох пальцях.

Манікюр "різні пальчики" призначений для людей, які не можуть вибрати один колір для всіх нігтів. Ви можете покрити одні нігті малиновим гель-лаком, інші — рожевим, щоб створити унікальний дизайн.

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.