Зелений колір – гарячий нейл-тренд: топ-10 ідей манікюру, що прикрасить нігті будь-якої довжини (фото)

Весняно-літні нейл-тенденції вітають багату палітру зелених відтінків

Ось-ось настане літо, в якому очікуються кілька гарячих нейл-трендів. У топі тенденцій залишаються і нігті зеленого кольору. Різні відтінки від лаймового та фісташкового до хакі зі смарагдовим асоціюються з буянням природи, тому особливо доречні навесні й влітку.

Варто звернути увагу на десять ідей зеленого манікюру. Що важливо, дизайн легко підібрати як на короткі, так і на довгі нігті, пише Allure.

Зелений — домінувальний колір у природі, вважається, що він приносить умиротворення. Яскравий та соковитий тон або приглушений відтінок зеленого однаково вдало прикрасять ваші нігті. Ви можете покрити нігтьову пластину однотонним лаком або додати малюнок.

Популярний спосіб урізноманітнити базу нейл-арту – французький манікюр – зробити кінчики не білими, а кольоровими. І зелені відтінки чудово підходять для цього. Якщо хочеться вибрати ефектніший дизайн манікюру, то придивіться до технік а-ля нефритовий манікюр, черепаховий принт або акварельні розводи.

Манікюр зеленого кольору

Нефритові нігті

Свіжий погляд на френч

Яскравий дизайн

Стильна ідея для коротких нігтів

Ідеальний вибір для овальної форми

Черепаховий принт

Акварельні розводи

Стильний дизайн

Акцент на зірки

Стримана палітра

Раніше "Телеграф" ділився ідеями для манікюру малинового кольору. Цей соковитий відтінок встиг підкорити модниць цієї весни і залишається на вершині популярності серед нейл-тенденцій. Можна вибрати яскравіший або спокійніший тон.