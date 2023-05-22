Какие шорты войдут в моду летом 2023: подборка стильных образов, которые легко повторить (фото)

В летнем гардеробе должны быть хоть одни шорты, чтобы составлять красивые аутфиты

Совсем скоро придет лето, а значит нужно задуматься о формировании гардероба на теплую погоду. Обязательный атрибут сезона – шорты, в том числе джинсовые. С этим элементом одежды вы сможете составить удобные и стильные образы.

Какие шорты в моде летом 2023 года? Подробнее рассказывает украинская стилистка Яна Платонова в своем блоге в Instagram.

По словам стилистки, шорты – один из безоговорочных маст-хевов летнего гардероба. Регулируя длину, выбор ткани и цвета, можно подобрать шорты практически для любого стиля, потребностей и обстоятельств, отмечает Платонова.

Идеи летних образов с шортами

Шорты станут частью аутфита для прогулки, поездок, отдыха и работы. С этой вещью сочетается любая обувь, включая босоножки, кроссовки или шлепанцы. Можно носить шорты с топом или футболкой или же добавить верхний слой с помощью, к примеру, рубашки свободного кроя.⠀

"В городе не рекомендую выбирать модели, демонстрирующие или почти демонстрирующие ваши обнаженные ягодицы. Несмотря на демократичность выбора и стиля, следует не забывать об уместности, этикете и гигиене", — добавила стилистка.

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