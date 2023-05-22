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Які шорти увійдуть у моду влітку 2023: добірка стильних образів, які легко повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Шорти – обов’язковий літній атрибут Новина оновлена 22 травня 2023, 16:58
Шорти – обов’язковий літній атрибут. Фото Freepik

У літньому гардеробі мають бути хоч одні шорти, щоб складати гарні аутфіти

Незабаром прийде літо, а значить потрібно задуматися про формування гардеробу на теплу погоду. Обов’язковий атрибут сезону – шорти, зокрема джинсові. З цим елементом одягу ви зможете скласти зручні та стильні образи.

Які шорти модні влітку 2023 року? Детальніше розповідає українська стилістка Яна Платонова у своєму блозі в Instagram.

За словами стилістки, шорти – один із беззастережних мастхевів літнього гардеробу. Регулюючи довжину, вибір тканини та кольору, можна підібрати шорти практично для будь-якого стилю, потреб й обставин, зазначає Платонова.

Ідеї літніх образів із шортами

Шорти стануть частиною аутфіту для прогулянки, поїздок, відпочинку та роботи. З цією річчю поєднується будь-яке взуття, включаючи босоніжки, кросівки або шльопанці. Можна носити шорти з топом чи футболкою або додати верхній шар за допомогою, наприклад, сорочки вільного крою.⠀

Стильні образи із шортами
Стильні образи із шортами
Стильні образи із шортами
Стильні образи із шортами
Стильні образи із шортами
Стильні образи із шортами
Стильні образи із шортами
Стильні образи із шортами
Стильні образи із шортами

"У місті не рекомендую вибирати моделі, які демонструють або майже демонструють ваші оголені сідниці. Незважаючи на демократичність вибору і стилю, слід не забувати про доречність, етикет і гігієну", — додала стилістка.

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Теги:
#Мода #Шорти