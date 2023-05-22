Які шорти увійдуть у моду влітку 2023: добірка стильних образів, які легко повторити (фото)

У літньому гардеробі мають бути хоч одні шорти, щоб складати гарні аутфіти

Незабаром прийде літо, а значить потрібно задуматися про формування гардеробу на теплу погоду. Обов’язковий атрибут сезону – шорти, зокрема джинсові. З цим елементом одягу ви зможете скласти зручні та стильні образи.

Які шорти модні влітку 2023 року? Детальніше розповідає українська стилістка Яна Платонова у своєму блозі в Instagram.

За словами стилістки, шорти – один із беззастережних мастхевів літнього гардеробу. Регулюючи довжину, вибір тканини та кольору, можна підібрати шорти практично для будь-якого стилю, потреб й обставин, зазначає Платонова.

Ідеї літніх образів із шортами

Шорти стануть частиною аутфіту для прогулянки, поїздок, відпочинку та роботи. З цією річчю поєднується будь-яке взуття, включаючи босоніжки, кросівки або шльопанці. Можна носити шорти з топом чи футболкою або додати верхній шар за допомогою, наприклад, сорочки вільного крою.⠀

"У місті не рекомендую вибирати моделі, які демонструють або майже демонструють ваші оголені сідниці. Незважаючи на демократичність вибору і стилю, слід не забувати про доречність, етикет і гігієну", — додала стилістка.

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