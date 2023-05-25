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Хит лета 2023 года: как и с чем сочетать широкие джинсы wide-leg, чтобы выглядеть стильно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Широкие джинсы - самые хитовые брюки сезона лето 2023
Широкие джинсы - самые хитовые брюки сезона лето 2023. Фото thevoicemag

Широкие брюки — комфортные и идеальные для этого лета

Широкие джинсы wide-leg в 2023 году – одни из самых трендовых и любимых многими модницами брюк. Они отлично подходят для классных, комфортных и стильных ежедневных летних луков. Эта модель джинсов прекрасно подходит любому типу фигуры, визуально придает росту, а классическая посадка – выражает силуэт.

В модном блоге odiah.odiah в Инстаграм стилист отметила, что в 2023 году можно выбрать очень интересные модели wide-leg с брутальными разрезами на коленях, сшитых со вставками денима других оттенков, разрезами по бокам внизу и т.д. А также модный эксперт рассказала, как их стильно сочетать с другими вещами. ⠀

С чем носить широкие джинсы wide-leg этим летом:

  • футболки оверсайз
  • кроп-рубашки
  • тельняшки
  • рубашки оверсайз
  • майки, топы
  • свитшоты, короткие свитера
  • с оверсайз блейзерами и джинсовками, оверсайс рубашками поверх топа/майки
  • спортивная обувь
  • можно экспериментировать с каблуками.
джинсы wide-leg
широкие джинсы wide-leg
как носить джинсы wide-leg
с чем носить джинсы wide-leg

Также стилист отметила важную деталь, которая добавит еще больше пикантности в ваш образ: оставляйте открытой зону пояса, а свободные футболки или рубашки заправляйте.

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#Мода #Стиль #Джинсы #Тренды