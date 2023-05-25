Хит лета 2023 года: как и с чем сочетать широкие джинсы wide-leg, чтобы выглядеть стильно (фото)

Широкие брюки — комфортные и идеальные для этого лета

Широкие джинсы wide-leg в 2023 году – одни из самых трендовых и любимых многими модницами брюк. Они отлично подходят для классных, комфортных и стильных ежедневных летних луков. Эта модель джинсов прекрасно подходит любому типу фигуры, визуально придает росту, а классическая посадка – выражает силуэт.

В модном блоге odiah.odiah в Инстаграм стилист отметила, что в 2023 году можно выбрать очень интересные модели wide-leg с брутальными разрезами на коленях, сшитых со вставками денима других оттенков, разрезами по бокам внизу и т.д. А также модный эксперт рассказала, как их стильно сочетать с другими вещами. ⠀

С чем носить широкие джинсы wide-leg этим летом:

футболки оверсайз

кроп-рубашки

тельняшки

рубашки оверсайз

майки, топы

свитшоты, короткие свитера

с оверсайз блейзерами и джинсовками, оверсайс рубашками поверх топа/майки

спортивная обувь

можно экспериментировать с каблуками.

Также стилист отметила важную деталь, которая добавит еще больше пикантности в ваш образ: оставляйте открытой зону пояса, а свободные футболки или рубашки заправляйте.

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