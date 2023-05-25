Хіт літа 2023: як і з чим поєднувати широкі джинси wide-leg, щоб мати стильний вигляд (фото)
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Широкі штани — комфортні та ідеальні для цього літа
Широкі джинси wide-leg в 2023 році — одні з найбільш трендових і улюблених багатьма модницями штанів. Вони відмінно підходять для класних, комфортних та стильних щоденних літніх луків. Ця модель джинсів чудово підходить будь-якому типу фігури, візуально надає зростанню, а класична посадка – виражає силует.
У модному блозі odiah.odiah в Інстаграмі стиліст зазначила, що в 2023 році можна вибрати дуже цікаві моделі wide-leg з брутальними розрізами на колінах, пошитих зі вставками деніму інших відтінків, розрізами з боків внизу і т.д. Також модний експерт розповіла, як їх стильно поєднувати з іншими речами. ⠀
З чим носити широкі джинси wide-leg цього літа:
- футболки оверсайз
- кроп-сорочки
- тільники
- сорочки оверсайз
- майки, топи
- світшоти, короткі светри
- з оверсайз блейзерами та джинсами, оверсайс сорочками поверх топа/майки
- спортивне взуття
- можна експериментувати з підборами.
Також стиліст відзначила важливу деталь, яка додасть ще більше пікантності у ваш образ: залишайте відкритою зону пояса, а вільні футболки чи сорочки заправляйте.
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