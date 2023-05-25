Хіт літа 2023: як і з чим поєднувати широкі джинси wide-leg, щоб мати стильний вигляд (фото)

Широкі штани — комфортні та ідеальні для цього літа

Широкі джинси wide-leg в 2023 році — одні з найбільш трендових і улюблених багатьма модницями штанів. Вони відмінно підходять для класних, комфортних та стильних щоденних літніх луків. Ця модель джинсів чудово підходить будь-якому типу фігури, візуально надає зростанню, а класична посадка – виражає силует.

У модному блозі odiah.odiah в Інстаграмі стиліст зазначила, що в 2023 році можна вибрати дуже цікаві моделі wide-leg з брутальними розрізами на колінах, пошитих зі вставками деніму інших відтінків, розрізами з боків внизу і т.д. Також модний експерт розповіла, як їх стильно поєднувати з іншими речами. ⠀

З чим носити широкі джинси wide-leg цього літа:

футболки оверсайз

кроп-сорочки

тільники

сорочки оверсайз

майки, топи

світшоти, короткі светри

з оверсайз блейзерами та джинсами, оверсайс сорочками поверх топа/майки

спортивне взуття

можна експериментувати з підборами.

Також стиліст відзначила важливу деталь, яка додасть ще більше пікантності у ваш образ: залишайте відкритою зону пояса, а вільні футболки чи сорочки заправляйте.

Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, які фасони білої сорочки є актуальними у 2023 році. Усього їх сім.