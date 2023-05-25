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Этно, бельевой стиль, макси и еще шесть трендов: какие платья в моде летом 2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Летом без платья не обойтись
Летом без платья не обойтись. Фото Freepik

В этом сезоне бренды порадовали разнообразием фасонов, тканей и цветов, если говорить о модных платьях

Уже чуть-чуть – и наступит лето, дав волю фантазии в составлении стильных луков. В этом сезоне разнообразие трендов впечатляет, и платья не стали исключением. Стоит включить в свой летний гардероб хотя бы одну эту вещь.

Какие платья в моде летом 2023 года? Подробнее рассказала украинская стилистка Яна Платонова в Instagram.

Среди основных трендов на платья в сезоне лето-2023:

  • длина макси,
  • минимализм,
  • платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными),
  • кроше и другие техники,
  • прозрачность,
  • этномотивы,
  • платья-бандо,
  • различные завязки,
  • платья с вырезами.

Кроме того, Платонова дала полезный совет при выборе платьев для летней погоды. Она рекомендует особое внимание обращать на состав тканей, именно поэтому в хорошей одежде много льна, муслина, тонкого хлопка и вискозы. В подобных материалах вам не будет жарко, а изделие сможет отлично держать форму и поможет создать правильный силуэт.

Модные платья летом 2023

Модные летние платья 2023
Модные летние платья 2023
Модные летние платья 2023
Модные летние платья 2023
Модные летние платья 2023
Модные летние платья 2023
Модные летние платья 2023
Модные летние платья 2023
Модные летние платья 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде этим летом. Особенно популярны босоножки на танкетке, который украсят любой образ.

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#Мода #Платья