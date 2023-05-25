Этно, бельевой стиль, макси и еще шесть трендов: какие платья в моде летом 2023 (фото)

В этом сезоне бренды порадовали разнообразием фасонов, тканей и цветов, если говорить о модных платьях

Уже чуть-чуть – и наступит лето, дав волю фантазии в составлении стильных луков. В этом сезоне разнообразие трендов впечатляет, и платья не стали исключением. Стоит включить в свой летний гардероб хотя бы одну эту вещь.

Какие платья в моде летом 2023 года? Подробнее рассказала украинская стилистка Яна Платонова в Instagram.

Среди основных трендов на платья в сезоне лето-2023:

длина макси,

минимализм,

платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными),

кроше и другие техники,

прозрачность,

этномотивы,

платья-бандо,

различные завязки,

платья с вырезами.

Кроме того, Платонова дала полезный совет при выборе платьев для летней погоды. Она рекомендует особое внимание обращать на состав тканей, именно поэтому в хорошей одежде много льна, муслина, тонкого хлопка и вискозы. В подобных материалах вам не будет жарко, а изделие сможет отлично держать форму и поможет создать правильный силуэт.

Модные платья летом 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде этим летом. Особенно популярны босоножки на танкетке, который украсят любой образ.