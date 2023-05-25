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Етно, білизняний стиль, максі та ще шість трендів: які сукні в моді влітку 2023 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Влітку без сукні не обійтися
Влітку без сукні не обійтися. Фото Freepik

Цього сезону бренди порадували різноманітністю фасонів, тканин і кольорів, якщо говорити про модні сукні

Вже трохи – і настане літо, давши волю фантазії у складанні стильних луків. Цього сезону різноманітність трендів вражає, і сукні не стали винятком. Варто включити до свого літнього гардероба хоча б одну цю річ.

Які сукні модні влітку 2023 року? Детальніше розповіла українська стилістка Яна Платонова у Instagram.

Серед основних трендів на сукні у сезоні літо-2023:

  • довжина максі,
  • мінімалізм,
  • сукні у білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними),
  • кроше та інші техніки,
  • прозорість,
  • етномотиви,
  • сукні-бандо,
  • різні зав’язки,
  • сукні з вирізами.

Крім того, Платонова дала корисну пораду під час вибору суконь для літньої погоди. Вона рекомендує особливу увагу звертати на склад тканин, саме тому в гарному одязі багато льону, мусліну, тонкої бавовни та віскози. У подібних матеріалах вам не буде жарко, а виріб зможе чудово тримати форму й допоможе створити правильний силует.

Модні сукні влітку 2023

Модні літні сукні 2023
Модні літні сукні 2023
Модні літні сукні 2023
Модні літні сукні 2023
Модні літні сукні 2023
Модні літні сукні 2023
Модні літні сукні 2023
Модні літні сукні 2023
Модні літні сукні 2023

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Теги:
#Мода #Плаття