Етно, білизняний стиль, максі та ще шість трендів: які сукні в моді влітку 2023 (фото)
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Цього сезону бренди порадували різноманітністю фасонів, тканин і кольорів, якщо говорити про модні сукні
Вже трохи – і настане літо, давши волю фантазії у складанні стильних луків. Цього сезону різноманітність трендів вражає, і сукні не стали винятком. Варто включити до свого літнього гардероба хоча б одну цю річ.
Які сукні модні влітку 2023 року? Детальніше розповіла українська стилістка Яна Платонова у Instagram.
Серед основних трендів на сукні у сезоні літо-2023:
- довжина максі,
- мінімалізм,
- сукні у білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними),
- кроше та інші техніки,
- прозорість,
- етномотиви,
- сукні-бандо,
- різні зав’язки,
- сукні з вирізами.
Крім того, Платонова дала корисну пораду під час вибору суконь для літньої погоди. Вона рекомендує особливу увагу звертати на склад тканин, саме тому в гарному одязі багато льону, мусліну, тонкої бавовни та віскози. У подібних матеріалах вам не буде жарко, а виріб зможе чудово тримати форму й допоможе створити правильний силует.
Модні сукні влітку 2023
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