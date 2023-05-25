Етно, білизняний стиль, максі та ще шість трендів: які сукні в моді влітку 2023 (фото)

Цього сезону бренди порадували різноманітністю фасонів, тканин і кольорів, якщо говорити про модні сукні

Вже трохи – і настане літо, давши волю фантазії у складанні стильних луків. Цього сезону різноманітність трендів вражає, і сукні не стали винятком. Варто включити до свого літнього гардероба хоча б одну цю річ.

Які сукні модні влітку 2023 року? Детальніше розповіла українська стилістка Яна Платонова у Instagram.

Серед основних трендів на сукні у сезоні літо-2023:

довжина максі,

мінімалізм,

сукні у білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними),

кроше та інші техніки,

прозорість,

етномотиви,

сукні-бандо,

різні зав’язки,

сукні з вирізами.

Крім того, Платонова дала корисну пораду під час вибору суконь для літньої погоди. Вона рекомендує особливу увагу звертати на склад тканин, саме тому в гарному одязі багато льону, мусліну, тонкої бавовни та віскози. У подібних матеріалах вам не буде жарко, а виріб зможе чудово тримати форму й допоможе створити правильний силует.

Модні сукні влітку 2023

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