Корсетные, джинсовые и не только: какие топы в моде этим летом

Топ - это идеальная летняя вещь

Среди многочисленных трендов, которые представлены в летнем сезоне 2023, особое место занимают топы, потому что они легко вписываются в любой образ, добавляя ему нотку женственности и сексуальности. Кроме того, этот предмет гардероба незаменим в жаркую погоду.

Эксперты говорят, что этим летом пользуются большой популярности разные варианты топов, поэтому модницам будет из чего создать стильный look как для делового выхода, так и для повседневного и романтичного. Какие же топы должны быть в гардеробе рассказано в материале Thegirl.

Какие топы в моде этим летом

Джинсовые

Изделия из денима — одни из самых актуальных в 2023 году, поэтому смело покупайте джинсовые топы, ведь они выглядят очень стильно и дерзко. Вариаций может быть множество, выбирайте топ, который будет гармонично сочетаться с разными вещами из вашего гардероба и подчеркивать фигуру.

Какие топы в моде летом 2023

Вязаный

Хороший и легкий вариант на лето, который можно сочетать с любимым низом: брюками, юбками или шортами. Просто дополните все это своими любимыми кроссовками или кедами, чтобы создать ультрамодный повседневный наряд.

Какие топы в моде летом 2023

Корсетный

Эксперты говорят, что это невероятно универсальная и незаменимая летняя вещь, благодаря которой можно создать множество интересных образов и подчеркнуть достоинства своей фигур. Такой топ будет отлично смотреться с юбками и брюками.

Какие топы в моде летом 2023

С бретелью через шею

Отличная вариант для прогулки по пляжу или на встречу с друзьями в жаркий день. Такой топ придаст вашему образу элегантности и женственности, он отлично подойдет под любой низ. Подчеркнуть наряд можно с помощью различных аксессуаров.

Какие топы в моде летом 2023

"Телеграф" писал ранее, какие юбки в моде этим летом. Эксперты рассказали о самых популярных фасонах, которые должны быть в гардеробе модницы.