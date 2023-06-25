Корсетні, джинсові і не тільки: які топи в моді цього літа

Топ – це ідеальна літня річ

Серед численних трендів, які представлені в літньому сезоні 2023, особливе місце посідають топи, тому що вони легко вписуються в будь-який образ, додаючи йому нотку жіночності та сексуальності. Крім того, цей предмет гардеробу незамінний у спеку.

Експерти кажуть, що цього літа користуються великою популярністю різні варіанти топів, тому модницям буде із чого створити стильний look як для ділового виходу, так і для повсякденного та романтичного. Які ж топи мають бути у гардеробі розказано у матеріалі Thegirl.

Які топи в моді цього літа

Джинсові

Вироби з деніму – одні з найактуальніших у 2023 році, тому сміливо купуйте джинсові топи, адже вони виглядають дуже стильно та зухвало. Варіацій може бути безліч, вибирайте топ, який гармонійно поєднуватиметься з різними речами з вашого гардеробу і підкреслюватиме фігуру.

Які топи в моді влітку 2023

В’язаний

Гарний та легкий варіант на літо, який можна поєднувати з улюбленим низом: брюками, спідницями чи шортами. Просто доповніть все це своїми улюбленими кросівками чи кедами, щоб створити ультрамодне повсякденне вбрання.

Які топи в моді влітку 2023

Корсетний

Експерти кажуть, що це неймовірно універсальна та незамінна літня річ, завдяки якій можна створити безліч цікавих образів та підкреслити переваги своєї фігури. Такий топ чудово виглядатиме зі спідницями і штанами.

Які топи в моді влітку 2023

З бретеллю через шию

Відмінний варіант для прогулянки пляжем або для зустрічі з друзями в спекотний день. Такий топ надасть вашому образу елегантності та жіночності, він чудово підійде під будь-який низ. Підкреслити вбрання можна за допомогою різноманітних аксесуарів.

Які топи в моді влітку 2023

"Телеграф" писав раніше, які спідниці в моді цього літа. Експерти розповіли про найпопулярніші фасони, які мають бути в гардеробі модниці.