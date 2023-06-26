Внимание к деталям: названы три ошибки, которые "убьют" ваш модный образ
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Именно детали помогают прибавить вашему наряду шарма.
Есть множество аксессуаров, с помощью которых можно красиво подчеркнуть или завершить свой модный образ. Но часто именно в деталях девушки допускают ошибки, из-за которых рискуют выглядеть нелепо.
Не стоит недооценивать аксессуары, ведь не зря мировые дизайнеры долго подбирают к наряду сумочку, украшения или шляпку. Эксперты в материале OBOZREVATEL рассказали, на что следует обратить внимание.
Какие ошибки допускаются при создании образа
Аксессуары одного цвета
Правило, которое гласит, что сумочка и туфли должны быть одного цвета, больше не работает. Но речь идет не только об этих аксессуарах, это касается также пояса, перчаток, шляпок, платков и прочего. Это все не должно быть монохромным.
Слишком объемная сумка
Такие сумки сейчас в тренде, но очень важно следить за тем, чтобы это аксессуар удачно вписывался в ваш образ. Габаритная сумка будет совершенно неуместной к вечернему атфиту или коктейльному образу.
Украшения из одного комплекта
Образ может показаться весьма скучным, если вы будете использовать украшениями только наборами. Обращайте внимание на детали, продумывайте, какие серьги лучше выбрать под один наряд, а браслет под другой.
"Телеграф" писал ранее, как создавать образы в стиле минимализм. Эксперты дали несколько важных рекомендаций.