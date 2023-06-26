Увага до деталей: названо три помилки, які "вб’ють" ваш модний образ

Саме деталі допомагають додати вашому вбранню шарму

Є безліч аксесуарів, за допомогою яких можна красиво підкреслити або завершити свій модний образ. Але часто саме в деталях дівчата припускаються помилок, через які ризикують виглядати безглуздо.

Не варто недооцінювати аксесуари, адже не даремно світові дизайнери довго підбирають до вбрання сумочку, прикраси або капелюшок. Експерти у матеріалі OBOZREVATEL розповіли, на що слід звернути увагу.

Які помилки допускаються під час створення образу

Аксесуари одного кольору

Правило, яке свідчить, що сумочка та туфлі мають бути одного кольору, більше не працює. Але йдеться не тільки про ці аксесуари, це стосується також пояса, рукавичок, капелюшків, хусток та іншого. Це все не повинно бути монохромним.

Які помилки допускаються під час створення образу

Занадто об’ємна сумка

Такі сумки зараз у тренді, але дуже важливо стежити за тим, щоб цей аксесуар вдало вписувався у ваш образ. Габаритна сумка буде зовсім недоречною до вечірнього атфіту чи коктейльного образу.

Які помилки допускаються під час створення образу

Прикраси з одного комплекту

Образ може здатися дуже нудним, якщо ви використовуватимете прикрасами тільки наборами. Звертайте увагу на деталі, продумуйте, які сережки краще вибрати під одне вбрання, а браслет під інше.

Які помилки допускаються під час створення образу

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