Мраморный маникюр – вечный тренд: 15 стильных дизайнов, которые украсят любые ногти (фото)

Ногти с мраморным эффектом могут быть как яркими и эффектными, так и более минималистическими

Нейл-тенденции 2023 года весьма разнообразны. Но как бы не менялись тренды, некоторые дизайны остаются актуальными вне времени и сезона. Мраморный маникюр – именно такой.

"Телеграф" собрал 15 стильный идей мраморного маникюра. Такой дизайн украсит как длинные, так и короткие ногти.

Мраморный нейл-дизайн обрел популярность в нулевых, но в результате стал так называемым вечным трендом. Модницы любят такой маникюр за то, что он может быть разным: более ярким и контрастным или же сдержанным и лаконичным.

Вы можете добавить мраморный эффект на все ногти или на некоторые из них, чтобы дизайн служил акцентом. Разводы на ногтях могут быть контрастными или же комплементарными, если сравнивать с цветом тона-базы. Для более ярких нейл-дизайнов подойдут различные украшения: стразы, поталь или наклейки.

Выбор лака для ногтей – ваше дело, главное, не ограничивайте себя в оттенках. Актуальны как черный, серый, белый, бежевый, розовый так и серебристый, синий или зеленый. Все эти цвета идеально подходят для создания мраморного маникюра.

Идеи мраморного маникюра

Немного блеска не помешает

Стильный нейл-дизайн

Нестандартный оттенок

Летний вариант мраморного дизайна

Гламурное нейл-оформление

Эффектный контраст

Нежный мраморный дизайн

Насыщенный цвет

Классический мраморный маникюр

Красивое сочетание нескольких лаков сразу

Розовый - хит этого лета

Коричневая гамма

Свежий оттенок

Стильные мраморные ногти

От светлого к темному

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "вечными" остаются и некоторые цвета лаков для ногтей. Красный, бордовый или нюдовый – уже давно классика.