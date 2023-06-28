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Мраморный маникюр – вечный тренд: 15 стильных дизайнов, которые украсят любые ногти (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Мраморные ногти – уже классика нейл-арта Новость обновлена 28 июня 2023, 11:17
Мраморные ногти – уже классика нейл-арта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ногти с мраморным эффектом могут быть как яркими и эффектными, так и более минималистическими

Нейл-тенденции 2023 года весьма разнообразны. Но как бы не менялись тренды, некоторые дизайны остаются актуальными вне времени и сезона. Мраморный маникюр – именно такой.

"Телеграф" собрал 15 стильный идей мраморного маникюра. Такой дизайн украсит как длинные, так и короткие ногти.

Мраморный нейл-дизайн обрел популярность в нулевых, но в результате стал так называемым вечным трендом. Модницы любят такой маникюр за то, что он может быть разным: более ярким и контрастным или же сдержанным и лаконичным.

Вы можете добавить мраморный эффект на все ногти или на некоторые из них, чтобы дизайн служил акцентом. Разводы на ногтях могут быть контрастными или же комплементарными, если сравнивать с цветом тона-базы. Для более ярких нейл-дизайнов подойдут различные украшения: стразы, поталь или наклейки.

Выбор лака для ногтей – ваше дело, главное, не ограничивайте себя в оттенках. Актуальны как черный, серый, белый, бежевый, розовый так и серебристый, синий или зеленый. Все эти цвета идеально подходят для создания мраморного маникюра.

Идеи мраморного маникюра

Мраморный маникюр синего цвета
Немного блеска не помешает
Мраморный маникюр с поталью
Стильный нейл-дизайн
Мраморный маникюр розового цвета
Нестандартный оттенок
Мраморный маникюр желтого цвета
Летний вариант мраморного дизайна
Мраморный маникюр белого цвета
Гламурное нейл-оформление
Мраморный маникюр
Эффектный контраст
Мраморный маникюр
Нежный мраморный дизайн
Мраморный маникюр синего цвета
Насыщенный цвет
Мраморный маникюр
Классический мраморный маникюр
Разноцветный мраморный маникюр
Красивое сочетание нескольких лаков сразу
Мраморный маникюр розового цвета
Розовый - хит этого лета
Мраморный маникюр коричневого цвета
Коричневая гамма
Мраморный маникюр зеленого цвета
Свежий оттенок
Мраморный маникюр
Стильные мраморные ногти
Мраморный маникюр
От светлого к темному

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "вечными" остаются и некоторые цвета лаков для ногтей. Красный, бордовый или нюдовый – уже давно классика.

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#Маникюр #Мраморные ногти