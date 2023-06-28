Мраморный маникюр – вечный тренд: 15 стильных дизайнов, которые украсят любые ногти (фото)
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Ногти с мраморным эффектом могут быть как яркими и эффектными, так и более минималистическими
Нейл-тенденции 2023 года весьма разнообразны. Но как бы не менялись тренды, некоторые дизайны остаются актуальными вне времени и сезона. Мраморный маникюр – именно такой.
"Телеграф" собрал 15 стильный идей мраморного маникюра. Такой дизайн украсит как длинные, так и короткие ногти.
Мраморный нейл-дизайн обрел популярность в нулевых, но в результате стал так называемым вечным трендом. Модницы любят такой маникюр за то, что он может быть разным: более ярким и контрастным или же сдержанным и лаконичным.
Вы можете добавить мраморный эффект на все ногти или на некоторые из них, чтобы дизайн служил акцентом. Разводы на ногтях могут быть контрастными или же комплементарными, если сравнивать с цветом тона-базы. Для более ярких нейл-дизайнов подойдут различные украшения: стразы, поталь или наклейки.
Выбор лака для ногтей – ваше дело, главное, не ограничивайте себя в оттенках. Актуальны как черный, серый, белый, бежевый, розовый так и серебристый, синий или зеленый. Все эти цвета идеально подходят для создания мраморного маникюра.
Идеи мраморного маникюра
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "вечными" остаются и некоторые цвета лаков для ногтей. Красный, бордовый или нюдовый – уже давно классика.