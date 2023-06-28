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Мармуровий манікюр – вічний тренд: 15 стильних дизайнів, які прикрасять будь-які нігті (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Мармурові нігті – вже класика нейл-арту Новина оновлена 28 червня 2023, 11:17
Мармурові нігті – вже класика нейл-арту. Фото Колаж "Телеграфу"

Нігті з мармуровим ефектом можуть бути як яскравими та ефектними, так і більш мінімалістичними

Нейл-тенденції 2023 року дуже різноманітні. Але як би не змінювалися тренди, деякі дизайни залишаються актуальними поза часом і сезоном. Мармуровий манікюр – саме такий.

"Телеграф" зібрав 15 стильних ідей мармурового манікюру. Такий дизайн прикрасить як довгі, так і короткі нігті.

Мармуровий нейл-дизайн набув популярності у нульових, але в результаті став так званим вічним трендом. Модниці люблять такий манікюр за те, що він може бути різним: яскравішим і контрастнішим або стриманим і лаконічним.

Ви можете додати мармуровий ефект на всі нігті або деякі з них, щоб дизайн служив акцентом. Розводи на нігтях можуть бути контрастними або комплементарними, якщо порівнювати з кольором тону-бази. Для яскравіших нейл-дизайнів підійдуть різні прикраси: стрази, поталь або наклейки.

Вибір лаку для нігтів – ваша справа, головне, не обмежуйте себе у відтінках. Актуальні як чорний, сірий, білий, бежевий, рожевий, так і сріблястий, синій або зелений. Всі ці кольори ідеально підходять для мармурового манікюру.

Ідеї мармурового манікюру

Мармуровий манікюр синього кольору
Трохи блиску не завадить
Мармуровий манікюр із поталлю
Стильний нейл-дизайн
Мармуровий манікюр рожевого кольору
Нестандартний відтінок
Мармуровий манікюр жовтого кольору
Літній варіант мармурового дизайну
Мармуровий манікюр білого кольору
Гламурне нейл-оформлення
Мармуровий манікюр
Ефектний контраст
Мармуровий манікюр
Ніжний мармуровий дизайн
Мармуровий манікюр синього кольору
Насичений колір
Мармуровий манікюр
Класичний мармуровий манікюр
Різнокольоровий мармуровий манікюр
Гарне поєднання кількох лаків відразу
Мармуровий манікюр рожевого кольору
Рожевий – хіт цього літа
Мармуровий манікюр коричневого кольору
Коричнева гама
Мармуровий манікюр зеленого кольору
Свіжий відтінок
Мармуровий манікюр
Стильні мармурові нігті
Мармуровий манікюр
Від світлого до темного

Раніше "Телеграф" розповідав, що "вічними" залишаються і деякі кольори лаків для нігтів. Червоний, бордовий чи нюдовий – уже давно класика.

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#Манікюр #Мармурові нігті