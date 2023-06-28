Мармуровий манікюр – вічний тренд: 15 стильних дизайнів, які прикрасять будь-які нігті (фото)
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Нігті з мармуровим ефектом можуть бути як яскравими та ефектними, так і більш мінімалістичними
Нейл-тенденції 2023 року дуже різноманітні. Але як би не змінювалися тренди, деякі дизайни залишаються актуальними поза часом і сезоном. Мармуровий манікюр – саме такий.
"Телеграф" зібрав 15 стильних ідей мармурового манікюру. Такий дизайн прикрасить як довгі, так і короткі нігті.
Мармуровий нейл-дизайн набув популярності у нульових, але в результаті став так званим вічним трендом. Модниці люблять такий манікюр за те, що він може бути різним: яскравішим і контрастнішим або стриманим і лаконічним.
Ви можете додати мармуровий ефект на всі нігті або деякі з них, щоб дизайн служив акцентом. Розводи на нігтях можуть бути контрастними або комплементарними, якщо порівнювати з кольором тону-бази. Для яскравіших нейл-дизайнів підійдуть різні прикраси: стрази, поталь або наклейки.
Вибір лаку для нігтів – ваша справа, головне, не обмежуйте себе у відтінках. Актуальні як чорний, сірий, білий, бежевий, рожевий, так і сріблястий, синій або зелений. Всі ці кольори ідеально підходять для мармурового манікюру.
Ідеї мармурового манікюру
Раніше "Телеграф" розповідав, що "вічними" залишаються і деякі кольори лаків для нігтів. Червоний, бордовий чи нюдовий – уже давно класика.