Мармуровий манікюр – вічний тренд: 15 стильних дизайнів, які прикрасять будь-які нігті (фото)

Нігті з мармуровим ефектом можуть бути як яскравими та ефектними, так і більш мінімалістичними

Нейл-тенденції 2023 року дуже різноманітні. Але як би не змінювалися тренди, деякі дизайни залишаються актуальними поза часом і сезоном. Мармуровий манікюр – саме такий.

"Телеграф" зібрав 15 стильних ідей мармурового манікюру. Такий дизайн прикрасить як довгі, так і короткі нігті.

Мармуровий нейл-дизайн набув популярності у нульових, але в результаті став так званим вічним трендом. Модниці люблять такий манікюр за те, що він може бути різним: яскравішим і контрастнішим або стриманим і лаконічним.

Ви можете додати мармуровий ефект на всі нігті або деякі з них, щоб дизайн служив акцентом. Розводи на нігтях можуть бути контрастними або комплементарними, якщо порівнювати з кольором тону-бази. Для яскравіших нейл-дизайнів підійдуть різні прикраси: стрази, поталь або наклейки.

Вибір лаку для нігтів – ваша справа, головне, не обмежуйте себе у відтінках. Актуальні як чорний, сірий, білий, бежевий, рожевий, так і сріблястий, синій або зелений. Всі ці кольори ідеально підходять для мармурового манікюру.

Ідеї мармурового манікюру

Трохи блиску не завадить

Стильний нейл-дизайн

Нестандартний відтінок

Літній варіант мармурового дизайну

Гламурне нейл-оформлення

Ефектний контраст

Ніжний мармуровий дизайн

Насичений колір

Класичний мармуровий манікюр

Гарне поєднання кількох лаків відразу

Рожевий – хіт цього літа

Коричнева гама

Свіжий відтінок

Стильні мармурові нігті

Від світлого до темного

Раніше "Телеграф" розповідав, що "вічними" залишаються і деякі кольори лаків для нігтів. Червоний, бордовий чи нюдовий – уже давно класика.