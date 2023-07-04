Не забываем о педикюре: топ-12 ярких нейл-дизайнов, которые стоит попробовать этим летом (фото)

Актуально как однотонное покрытие ногтей, так и педикюр с яркими рисунками

Летом важно позаботиться не только о красивом маникюре, а уделить внимание ногтях на пальцах ног. Кто-то предпочитает стандартный нюдовый педикюр, другие же не против добавить блестящие детали или яркие нейл-рисунки.

Если вы в поиске стильных идей педикюра, то "Телеграф" публикует 12 вариантов, которые стоит попробовать этим летом. Разнообразие трендов в этом сезоне не ставит границ.

Тем, кто любит более сдержанные оттенки лаков для ногтей, летом-2023 стоит присмотреться к нюдовым тонам или же выбрать что-то из "классики" — черный, белый, красный или же френч. Если же хочется освежить педикюр цветом, то на пике трендов оказались голубые, оливковые, розовые и желтые оттенки.

Покрытие ногтей может быть как однотонным, так и совмещать сразу два цвета в педикюре. Самые яркие модницы этим летом экспериментируют с нейл-дизайнами. Пирсинг, абстракция, смайлы, звезды, фрукты или цветы: дайте волю своей фантазии, педикюр в летний сезон может быть эффектным, как никогда прежде.

Идеи летнего педикюра 2023

Черный - актуальный всегда

Яркий дизайн

Свежий оттенок

Пикантные акценты

Сочные тона

Симпатичная идея

Трендовый цвет

Не ограничивайтесь в выборе лаков

Эффектный нейл-арт

Вечная нейл-классика

Нежный дизайн

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных маникюрных трендах лета 2023. Если вы собираетесь на пляж, то стоит попробовать дизайн в морском стиле. А еще идеальный вариант для отпуска – нейл-арт с жемчужинами и ракушками.