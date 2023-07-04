Не забуваємо про педикюр: топ-12 яскравих нейл-дизайнів, які варто спробувати цього літа (фото)

Актуальне як однотонне покриття нігтів, так і педикюр з яскравими малюнками

Влітку важливо подбати не тільки про гарний манікюр, а й приділити увагу нігтям на пальцях ніг. Хтось віддає перевагу стандартному нюдовому педикюру, інші ж не проти додати блискучі деталі або яскраві нейл-малюнки.

Якщо ви у пошуку стильних ідей педикюру, то "Телеграф" публікує 12 варіантів, які варто спробувати цього літа. Різноманітність трендів цього сезону не ставить меж.

Тим, хто любить більш стримані відтінки лаків для нігтів, влітку-2023 варто придивитися до нюдових тонів або вибрати щось з "класики" — чорний, білий, червоний або френч. Якщо ж хочеться освіжити педикюр кольором, то на піку трендів виявилися блакитні, оливкові, рожеві та жовті відтінки.

Покриття нігтів може бути як однотонним, так і поєднувати відразу два кольори в педикюрі. Найяскравіші модниці цього літа експериментують із нейл-дизайнами. Пірсинг, абстракція, смайли, зірки, фрукти чи квіти: дайте волю своїй фантазії, педикюр у літній сезон може бути ефектним, як ніколи раніше.

Ідеї літнього педикюру 2023

Чорний — актуальний завжди

Яскравий дизайн

Свіжий відтінок

Пікантні акценти

Соковиті тони

Симпатична ідея

Трендовий колір

Не обмежуйтесь у виборі лаків

Ефектний нейл-арт

Вічна нейл-класика

Ніжний дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав про головні манікюрні тренди літа 2023. Якщо ви збираєтеся на пляж, то варто спробувати дизайн у морському стилі. А ще ідеальний варіант для відпустки – нейл-арт із перлинами та мушлями.