Станьте звездой пляжа: какой купальник выбрать, чтобы скрыть недостатки фигуры

Нужно выбирать такой купальник, который подчеркнет ваши достоинства

Пляжный сезон в самом разгаре, поэтому без купальника не обойтись, а этим летом модницам предлагают широкий выбор моделей. Но если вы хотите скрыть определенные недостатки фигуры, тогда следует подходить к выбору более осознанно.

Эксперты в материале OBOZREVATEL рассказали, на какие варианты купальников следует обратить внимание, если вы хотите визуально вытянуть свой силуэт и "спрятать" живот или бока.

Какой купальник поможет скрыть недостатки фигуры

Высокие плавки

Если у вас есть лишние сантиметры в области талии или живота, тогда выбирайте купальник с высокими плавками, сейчас они пользуются спросом. Но отдайте предпочтение плотному качественному материалу, чтобы он держал форму и тем самым делал вас более стройной.

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Контрастные выставки

Обращайте внимание на купальники с различными вставками, например, сеточкой по бокам или шнуровкой, потому что они помогут сделать фигуру визуально меньше. Также скрыть недостатки тела помогут цветные вставки, главное, чтобы они гармонично сочетались с основным цветом купальника.

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Воланы

Можно сделать акцент на верхнюю часть купальника и выбрать модель с рюшами или воланами, которые отвлекут внимание от "немодельного" живота, но зато подчеркнут грудь, сделав ее визуально больше.

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Баска

Скрыть лишние сантиметры в районе живота можно с помощью небольшой баски. Более того, такой элемент купальника прибавит вашему образу кокетливого настроения и подчеркнет тонкую зону силуэта.

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Танкини

Это модель купальника, состоящая из плавок и топа, который скрывает все проблемные зоны на теле, в частности в районе живота и талии. Присмотритесь к А-образному фасону.

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"Телеграф" писал ранее, как стирать купальник. Из-за особенной ткани и резинки этот элемент одежды нуждается в правильном уходе.