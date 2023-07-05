Станьте зіркою пляжу: який купальник вибрати, щоб приховати недоліки фігури

Потрібно вибирати такий купальник, який підкреслить ваші переваги

Пляжний сезон у розпалі, тому без купальника не обійтися, а цього літа модницям пропонують широкий вибір моделей. Але якщо ви хочете приховати певні недоліки фігури, тоді слід підходити до вибору більш свідомо.

Експерти в матеріалі OBOZREVATEL розповіли, на які варіанти купальників слід звернути увагу, якщо ви хочете візуально витягнути свій силует та "заховати" живіт чи боки.

Який купальник допоможе приховати недоліки фігури

Високі плавки

Якщо у вас є зайві сантиметри в області талії або живота, вибирайте купальник з високими плавками, зараз вони користуються попитом. Але віддайте перевагу щільному якісному матеріалу, щоб він тримав форму і тим самим робив вас стрункішою.

які купальники допоможуть приховати живіт

Контрастні виставки

Звертайте увагу на купальники з різними вставками, наприклад, сіточкою з боків або шнурівкою, тому що вони допоможуть зробити фігуру менше. Також приховати недоліки тіла допоможуть кольорові вставки, головне щоб вони гармонійно поєднувалися з основним кольором купальника.

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Волани

Можна зробити акцент на верхню частину купальника і вибрати модель з рюшами або воланами, які відвернуть увагу від "немодельного" живота, зате підкреслять груди, зробивши їх візуально більше.

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Баска

Сховати зайві сантиметри в районі живота можна за допомогою невеликої баски. Більш того, такий елемент купальника додасть вашому образу кокетливого настрою та підкреслить тонку зону силуету.

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Танкіні

Це модель купальника, яка складається з плавок та топу, що приховує всі проблемні зони на тілі, зокрема в районі живота та талії. Придивіться до А-подібного фасону.

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"Телеграф" писав раніше, як прати купальник. Через особливу тканину та гумку цей елемент одягу потребує правильного догляду.