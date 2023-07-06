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Возраст моде не помеха: девять вещей, чтобы выглядеть стильно, когда тебе за 50 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Быть стильной можно в любом возрасте
Быть стильной можно в любом возрасте. Фото Freepik

Небольшие советы по стилю помогут скорректировать гардероб, чтобы создавать еще более удачные образ вне зависимости от того, сколько вам лет

После 50 лет многие женщины задумываются о корректировке своего стиля, начиная от смены прически и заканчивая обновлением гардероба. Не стоит носить только просторную одежду или надевать "старушечьи" принты, ведь возраст не может быть помехой моде.

Как стильно выглядеть, когда тебе за 50? Стоит обратить внимание на девять вещей, о них пишет Stylecraze.

Что носить женщинам за 50

Полосатые свитера и брюки до щиколотки. Замените непривлекательные свитера огромных размеров на полосатые вязаные джемперы. Вместо свободных спортивных штанов попробуйте носить брюки длиной до щиколотки, они не слишком свободные и обтягивающие, а идеально сидят и подойдут к любому случаю.

Стильные образы женщин за 50
Полоска - отличный выбор

Добавьте слои — шарфы и кардиганы. Топы с асимметричным вырезом, изящные узоры, кардиганы и жакеты, а также шарфы подчеркнут ваш стиль.

Стильные образы женщин за 50
Многослойность - удачный стилистический прием

Помните о цветах и принтах. Смелый, яркий цвет никогда и никому не мешал. Главное, расставляйте сочные акценты в своем образе, а не бездумно надевайте все самое броское из гардероба.

Стильные образы женщин за 50
Яркие акценты не помешают

Вещи в богемной эстетике. Поэкспериментируйте со стилем бохо, примерьте палаццо с принтами, майки и банданы, дополнив образ аксессуарами и украшениями.

Стильный образ женщины за 50
Стиль бохо всегда в моде

Правильные джинсы. Идеально подходят темные дышащие джинсы с эластичной талией, которая не врезается в живот. Bootcut – неплохой вариант, mom – тоже можно.

Стильные образы женщин за 50
Выбирайте джинсы по фигуре

Летняя одежда. Летом обратите внимание на элегантные платья, выбирайте фасоны, струящиеся ниже колен. Те, кто любят брюки, присмотритесь к изделиям из хлопка или шифона, которые подчеркнут ваш силуэт.

Стильные образы женщин за 50
Для лета подойдут легкие ткани

Леггинсы и джинсы скинни. Если вы не можете отказаться от этих вещей, то научитесь их стилизовать. Сочетайте с топами ниже бедер, добавляйте к нарядам шарфы или блейзеры, украшения. Джинсы скинни комбинируйте с льняными или атласными рубашками.

Стильные образы женщин за 50
Правильно комбинируйте узкие брюки

Пляжная мода. Рюши, струящиеся топы, дышащие брюки, сарафаны – то, что нужно.

Стильные образы женщин за 50
Красивые и удобные образы для отпуска

Маленькое черное платье. Этот элемент гардероба – вечная классика, он нужен женщинам любых возрастов.

Стильные образы женщин за 50
Маленькое черное платье - вечный тренд

Ранее "Телеграф" делился другими интересными советами по стилю. Узнайте, как без особых затрат сделать любой образ дорогим.

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