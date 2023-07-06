Возраст моде не помеха: девять вещей, чтобы выглядеть стильно, когда тебе за 50 (фото)

Небольшие советы по стилю помогут скорректировать гардероб, чтобы создавать еще более удачные образ вне зависимости от того, сколько вам лет

После 50 лет многие женщины задумываются о корректировке своего стиля, начиная от смены прически и заканчивая обновлением гардероба. Не стоит носить только просторную одежду или надевать "старушечьи" принты, ведь возраст не может быть помехой моде.

Как стильно выглядеть, когда тебе за 50? Стоит обратить внимание на девять вещей, о них пишет Stylecraze.

Что носить женщинам за 50

Полосатые свитера и брюки до щиколотки. Замените непривлекательные свитера огромных размеров на полосатые вязаные джемперы. Вместо свободных спортивных штанов попробуйте носить брюки длиной до щиколотки, они не слишком свободные и обтягивающие, а идеально сидят и подойдут к любому случаю.

Полоска - отличный выбор

Добавьте слои — шарфы и кардиганы. Топы с асимметричным вырезом, изящные узоры, кардиганы и жакеты, а также шарфы подчеркнут ваш стиль.

Многослойность - удачный стилистический прием

Помните о цветах и принтах. Смелый, яркий цвет никогда и никому не мешал. Главное, расставляйте сочные акценты в своем образе, а не бездумно надевайте все самое броское из гардероба.

Яркие акценты не помешают

Вещи в богемной эстетике. Поэкспериментируйте со стилем бохо, примерьте палаццо с принтами, майки и банданы, дополнив образ аксессуарами и украшениями.

Стиль бохо всегда в моде

Правильные джинсы. Идеально подходят темные дышащие джинсы с эластичной талией, которая не врезается в живот. Bootcut – неплохой вариант, mom – тоже можно.

Выбирайте джинсы по фигуре

Летняя одежда. Летом обратите внимание на элегантные платья, выбирайте фасоны, струящиеся ниже колен. Те, кто любят брюки, присмотритесь к изделиям из хлопка или шифона, которые подчеркнут ваш силуэт.

Для лета подойдут легкие ткани

Леггинсы и джинсы скинни. Если вы не можете отказаться от этих вещей, то научитесь их стилизовать. Сочетайте с топами ниже бедер, добавляйте к нарядам шарфы или блейзеры, украшения. Джинсы скинни комбинируйте с льняными или атласными рубашками.

Правильно комбинируйте узкие брюки

Пляжная мода. Рюши, струящиеся топы, дышащие брюки, сарафаны – то, что нужно.

Красивые и удобные образы для отпуска

Маленькое черное платье. Этот элемент гардероба – вечная классика, он нужен женщинам любых возрастов.

Маленькое черное платье - вечный тренд

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