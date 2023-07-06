Вік моді не завада: дев’ять речей, щоб мати стильний вигляд, коли тобі за 50 (фото)

Невеликі поради щодо стилю допоможуть скоригувати гардероб, щоб створювати ще більш вдалі образи незалежно від того, скільки вам років

Після 50 років багато жінок замислюються про коригування свого стилю, починаючи від зміни зачіски та закінчуючи оновленням гардеробу. Не варто носити тільки просторий одяг або одягати "бабусині" принти, адже вік не може бути на заваді моді.

Як стильно виглядати, коли тобі за 50? Варто звернути увагу на дев’ять речей, про які пише Stylecraze.

Що носити жінкам за 50

Смугасті светри і штани до щиколотки. Замініть непривабливі светри величезних розмірів на смугасті в’язані джемпери. Замість вільних спортивних штанів спробуйте носити штани довжиною до щиколотки, вони не надто вільні та не обтягують, а ідеально сидять і пасуватимуть до будь-якого випадку.

Смужка — чудовий вибір

Додайте шари – шарфи та кардигани. Топи з асиметричним вирізом, витончені візерунки, кардигани та жакети, а також шарфи підкреслять ваш стиль.

Багатошаровість — вдалий стилістичний прийом

Пам’ятайте про кольри й принти. Сміливий, яскравий колір ніколи нікому не заважав. Головне, розставляйте соковиті акценти у своєму образі, а не бездумно надягайте все яскраве з гардеробу.

Яскраві акценти не завадять

Речі у богемній естетиці. Поекспериментуйте зі стилем бохо, приміряйте палаццо з принтами, майки та бандани, доповнивши образ аксесуарами й прикрасами.

Стиль бохо завжди у моді

Правильні джинси. Ідеально підходять темні джинси, що "дихають", з еластичною талією, яка не врізається в живіт. Bootcut — хороший варіант, mom — теж можна.

Вибирайте джинси, враховуючи нюанси фігури

Літній одяг. Влітку зверніть увагу на елегантні сукні, вибирайте фасони нижче колін із матеріалів, що вільно спадають. Ті, хто люблять штани, придивіться до виробів із бавовни або шифону, які підкреслять ваш силует.

Для літа підійдуть легкі тканини

Легінси і джинси скінні. Якщо ви не можете відмовитися від цих речей, навчиться їх стилізувати. Поєднуйте з топами нижче стегон, додайте до вбрання шарфи або блейзери, прикраси. Джинси скінні комбінуйте із лляними чи атласними сорочками.

Правильно комбінуйте вузькі штани

Пляжна мода. Рюші, повітряні топи, штани, що "дихають", сарафани — те, що потрібно.

Гарні та зручні образи для відпустки

Маленька чорна сукня. Цей елемент гардеробу – вічна класика, він потрібен жінкам будь-якого віку.

Маленька чорна сукня — вічний тренд

Раніше "Телеграф" ділився іншими цікавими порадами щодо стилю. Дізнайтеся, як без особливих витрат зробити будь-який образ дорогим.