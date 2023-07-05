Наймодніша річ цього літа: з чим носити довгу джинсову спідницю, щоб було стильно (фото)
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З джинсовою спідницею ви зможете скласти масу відмінних літніх образів
Довга джинсова спідниця – один із головних трендів, який не втрачає популярності кілька сезонів поспіль. Своє місце ця річ знайде і в літньому гардеробі, адже чудово комбінується з топами, футболками та сорочками.
З чим носити наймоднішу спідницю цього літа? Детальніше про це розповідає блог стилістки jurstyle у Instagram.
Довга спідниця із деніму може стати однією з ваших базових речей. При покупці довгої джинсової спідниці стилістка радить врахувати кілька моментів:
- Довжина. Спідниця довжиною до середини ікри і трохи нижче — табу, тому що "ріже" ноги й укорочує зріст. Краще — довжина "до підлоги".
- Комбінованість. При покупці подумайте, з яким взуттям (важлива висота каблука) носитимете спідницю. Для плоского ходу підійде одна довжина, для підборів 5 см – інша.
- Колір. Безпрограшні варіанти: синя, блакитна чи біла.
- Щільність матеріалу. Довга спідниця джинсова завдяки щільності матеріалу допоможе скоригувати фігуру в зонах талії, стегон, ніг.
- Силует. Щоб образ у спідниці не виглядав прямокутним, підкреслюйте талію: ремінцем, коротким жакетом чи курткою, заправленим у спідницю.
З чим носити довгу джинсову спідницю? Така річ поєднуватиметься з більшістю речей літнього гардеробу. Стилістка радить комбінувати такий фасон спідниці з:
- Кроп-топом. Відмінний вибір, особливо якщо ви можете похвалитися плоским торсом.
- Укороченим жакетом. Доходить до талії та підкреслює її.
- Джинсова сорочка. Заправляйте її у спідницю. Підійде річ того ж кольору або темніше чи світліше (залежно від того, чи хочете ви "приховати" верх або підкреслити його).
- Підгорнутою футболкою. Як варіант: зав’яжіть її під грудьми.
- Майкою+піджаком або гольфом+піджаком.
Раніше "Телеграф" розповідав про стилістичні хитрощі, які допоможуть зробити образ дорогим без зайвих витрат. А ще ми писали, яке трендове взуття варто купити на літо.