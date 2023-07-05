Наймодніша річ цього літа: з чим носити довгу джинсову спідницю, щоб було стильно (фото)

З джинсовою спідницею ви зможете скласти масу відмінних літніх образів

Довга джинсова спідниця – один із головних трендів, який не втрачає популярності кілька сезонів поспіль. Своє місце ця річ знайде і в літньому гардеробі, адже чудово комбінується з топами, футболками та сорочками.

З чим носити наймоднішу спідницю цього літа? Детальніше про це розповідає блог стилістки jurstyle у Instagram.

Довга спідниця із деніму може стати однією з ваших базових речей. При покупці довгої джинсової спідниці стилістка радить врахувати кілька моментів:

Довжина. Спідниця довжиною до середини ікри і трохи нижче — табу, тому що "ріже" ноги й укорочує зріст. Краще — довжина "до підлоги".

Спідниця довжиною до середини ікри і трохи нижче — табу, тому що "ріже" ноги й укорочує зріст. Краще — довжина "до підлоги". Комбінованість. При покупці подумайте, з яким взуттям (важлива висота каблука) носитимете спідницю. Для плоского ходу підійде одна довжина, для підборів 5 см – інша.

При покупці подумайте, з яким взуттям (важлива висота каблука) носитимете спідницю. Для плоского ходу підійде одна довжина, для підборів 5 см – інша. Колір. Безпрограшні варіанти: синя, блакитна чи біла.

Безпрограшні варіанти: синя, блакитна чи біла. Щільність матеріалу. Довга спідниця джинсова завдяки щільності матеріалу допоможе скоригувати фігуру в зонах талії, стегон, ніг.

Довга спідниця джинсова завдяки щільності матеріалу допоможе скоригувати фігуру в зонах талії, стегон, ніг. Силует. Щоб образ у спідниці не виглядав прямокутним, підкреслюйте талію: ремінцем, коротким жакетом чи курткою, заправленим у спідницю.

З чим носити довгу джинсову спідницю? Така річ поєднуватиметься з більшістю речей літнього гардеробу. Стилістка радить комбінувати такий фасон спідниці з:

Кроп-топом. Відмінний вибір, особливо якщо ви можете похвалитися плоским торсом.

Укороченим жакетом. Доходить до талії та підкреслює її.

Джинсова сорочка. Заправляйте її у спідницю. Підійде річ того ж кольору або темніше чи світліше (залежно від того, чи хочете ви "приховати" верх або підкреслити його).

Підгорнутою футболкою. Як варіант: зав’яжіть її під грудьми.

Майкою+піджаком або гольфом+піджаком.

Тотал денім образ — хіт літа

Укорочені топи чудово підійдуть

Піджак як верхній шар доповнить образ

Верх може бути акцентом аутфіту

Цю спідницю можна носити за будь-якої погоди

Піджак та спідниця — ідеальна комбінація

Раніше "Телеграф" розповідав про стилістичні хитрощі, які допоможуть зробити образ дорогим без зайвих витрат. А ще ми писали, яке трендове взуття варто купити на літо.