Самая модная вещь этого лета: с чем носить длинную джинсовую юбку, чтобы было стильно (фото)

С джинсовой юбкой вы сможете составить массу отличных летних образов

Длинная джинсовая юбка – один из главных трендов, который не теряет популярности несколько сезонов подряд. Свое место эта вещь найдет и в летнем гардеробе, ведь отлично комбинируется с топами, футболками и рубашками.

С чем носить самую модную юбку этого лета? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки jurstyle в Instagram.

Длинная юбка из денима может стать одной из ваших базовых вещей. При покупке длинной джинсовой юбке стилистка советует учесть несколько моментов:

Длина. Юбка длиной до середины икры и чуть ниже – табу, так как "режет" ноги и укорачивает рост. Лучше — "в пол".

Юбка длиной до середины икры и чуть ниже – табу, так как "режет" ноги и укорачивает рост. Лучше — "в пол". Комбинированность. При покупке подумайте, с какой обувью (важна высота каблука) будете носить юбку. Для плоского хода подойдет одна длина, для каблуков 5 см – другая.

При покупке подумайте, с какой обувью (важна высота каблука) будете носить юбку. Для плоского хода подойдет одна длина, для каблуков 5 см – другая. Цвет. Беспроигрышные варианты: синяя, голубая или белая.

Беспроигрышные варианты: синяя, голубая или белая. Плотность материала. Длинная джинсовая юбка благодаря плотности материала поможет скорректировать фигуру в зонах талии, бедер, ног.

Длинная джинсовая юбка благодаря плотности материала поможет скорректировать фигуру в зонах талии, бедер, ног. Силуэт. Чтобы образ в юбке не выглядел прямоугольным, подчеркивайте талию: ремешком, коротким жакетом или курткой, заправленным в юбку.

С чем носить длинную джинсовую юбку? Такая вещь будет сочетаться с большинством вещей летнего гардероба. Стилистка советует комбинировать такой фасон юбки с:

Кроп-топом. Отменный выбор, особенно если вы можете похвастаться плоским торсом.

Укороченным жакетом. Доходит до талии и подчеркивает ее.

Джинсовой рубашкой. Заправляйте ее в юбку. Подойдет вещь того же цвета или же темнее или светлее (в зависимости от того, хотите ли вы "скрыть" верх или подчеркнуть его).

Подвернутой футболкой. Как вариант: завяжите ее под грудью.

Майкой+пиджаком или гольфом+пиджаком.

Тотал деним образ - хит лета

Укороченные топы отлично подойдут

Пиджак как верхний слой дополнит образ

Верх может быть акцентом аутфита

Эту юбку можно носить в любую погоду

Пиджак и юбка - идеальная комбинация

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