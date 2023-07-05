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Самая модная вещь этого лета: с чем носить длинную джинсовую юбку, чтобы было стильно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Юбка из денима – тренд сезона
Юбка из денима – тренд сезона. Фото Getty Images

С джинсовой юбкой вы сможете составить массу отличных летних образов

Длинная джинсовая юбка – один из главных трендов, который не теряет популярности несколько сезонов подряд. Свое место эта вещь найдет и в летнем гардеробе, ведь отлично комбинируется с топами, футболками и рубашками.

С чем носить самую модную юбку этого лета? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки jurstyle в Instagram.

Длинная юбка из денима может стать одной из ваших базовых вещей. При покупке длинной джинсовой юбке стилистка советует учесть несколько моментов:

  • Длина. Юбка длиной до середины икры и чуть ниже – табу, так как "режет" ноги и укорачивает рост. Лучше — "в пол".
  • Комбинированность. При покупке подумайте, с какой обувью (важна высота каблука) будете носить юбку. Для плоского хода подойдет одна длина, для каблуков 5 см – другая.
  • Цвет. Беспроигрышные варианты: синяя, голубая или белая.
  • Плотность материала. Длинная джинсовая юбка благодаря плотности материала поможет скорректировать фигуру в зонах талии, бедер, ног.
  • Силуэт. Чтобы образ в юбке не выглядел прямоугольным, подчеркивайте талию: ремешком, коротким жакетом или курткой, заправленным в юбку.

С чем носить длинную джинсовую юбку? Такая вещь будет сочетаться с большинством вещей летнего гардероба. Стилистка советует комбинировать такой фасон юбки с:

  • Кроп-топом. Отменный выбор, особенно если вы можете похвастаться плоским торсом.
  • Укороченным жакетом. Доходит до талии и подчеркивает ее.
  • Джинсовой рубашкой. Заправляйте ее в юбку. Подойдет вещь того же цвета или же темнее или светлее (в зависимости от того, хотите ли вы "скрыть" верх или подчеркнуть его).
  • Подвернутой футболкой. Как вариант: завяжите ее под грудью.
  • Майкой+пиджаком или гольфом+пиджаком.
Образы с длинной джинсовой юбкой
Тотал деним образ - хит лета
Образы с длинной джинсовой юбкой
Укороченные топы отлично подойдут
Образы с длинной джинсовой юбкой
Пиджак как верхний слой дополнит образ
Образы с длинной джинсовой юбкой
Верх может быть акцентом аутфита
Образы с длинной джинсовой юбкой
Эту юбку можно носить в любую погоду
Образы с длинной джинсовой юбкой
Пиджак и юбка - идеальная комбинация

Ранее "Телеграф" рассказывал о стилистических хитростях, которые помогут сделать образ дорогим без лишних затрат. А еще мы писали, какую трендовую обувь стоит купить на лето.

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#Юбка #Стиль