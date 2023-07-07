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Не только босоножки и сандалии: семь стильных вариантов обуви, которую можно носить с платьями этим летом (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обувь – важная часть летнего наряда
Обувь – важная часть летнего наряда. Фото Freepik

Летом можно выбрать одновременно красивую и комфортную пару обуви

Платья – обязательная часть летнего гардероба. Чтобы вещь идеально вписалась в образ, важно подобрать правильную пару обуви. Туфли, босоножки, сандалии, кеды и даже кроссовки: сегодня в моде практически нет табу.

Какую обувь выбрать для образа с платьем летом-2023? Стилисты говорят о семи наиболее удачных тенденциях, пишет издание Who what wear.

Обувь – важная часть наряда в любое время года, а летом особенно, ведь часто мы носим мини и миди, открывая ноги во всей красе. Современные тенденции позволяют носить платья не только с каблуком, а и выбирать удобный плоский ход. Вот самые подходящие варианты обуви для образов с платьями этим летом:

  • Туфли на блочном каблуке. Придадут образу французского шарма.
  • Массивные кроссовки. Создадут в аутфите эффектный контраст.
  • Голубые или бежевые сапоги. Ковбойки впишутся в романтические наряды или образы с элементами стилей этно и бохо.
  • Босоножки. Пожалуй, наиболее комфортная обувь для летней жары.
  • Мэри Джейн. Изящные туфли с примечательной перепонкой который сезон остаются в топе тенденций.
  • Ботинки на массивной подошве. Такую брутальную обувь часто сочетают с контрастной по стилю одеждой.
  • Сандалии с тонкими ремешками. Элегантный вариант, импонирует к большинству летним фасонам платьев.
Стильный образ с платьем
Кроссовки и платье - почему бы нет
Стильный образ с платьем
Стильный летний образ
Стильный образ с платьем
Контраст стилей
Стильный образ с платьем
Каблук-блок всегда в моде
Стильный образ с платьем
Черного цвета много не бывает
Стильный образ с платьем
Модель а-ля Мэри Джейн не теряет актуальность
Стильный образ с платьем
Изящные летние сандалии

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных обувных трендах этого сезона. В моду вернулись балетки и "олдскульные" кроссовки.

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#Обувь #Стиль