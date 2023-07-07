Не только босоножки и сандалии: семь стильных вариантов обуви, которую можно носить с платьями этим летом (фото)
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Летом можно выбрать одновременно красивую и комфортную пару обуви
Платья – обязательная часть летнего гардероба. Чтобы вещь идеально вписалась в образ, важно подобрать правильную пару обуви. Туфли, босоножки, сандалии, кеды и даже кроссовки: сегодня в моде практически нет табу.
Какую обувь выбрать для образа с платьем летом-2023? Стилисты говорят о семи наиболее удачных тенденциях, пишет издание Who what wear.
Обувь – важная часть наряда в любое время года, а летом особенно, ведь часто мы носим мини и миди, открывая ноги во всей красе. Современные тенденции позволяют носить платья не только с каблуком, а и выбирать удобный плоский ход. Вот самые подходящие варианты обуви для образов с платьями этим летом:
- Туфли на блочном каблуке. Придадут образу французского шарма.
- Массивные кроссовки. Создадут в аутфите эффектный контраст.
- Голубые или бежевые сапоги. Ковбойки впишутся в романтические наряды или образы с элементами стилей этно и бохо.
- Босоножки. Пожалуй, наиболее комфортная обувь для летней жары.
- Мэри Джейн. Изящные туфли с примечательной перепонкой который сезон остаются в топе тенденций.
- Ботинки на массивной подошве. Такую брутальную обувь часто сочетают с контрастной по стилю одеждой.
- Сандалии с тонкими ремешками. Элегантный вариант, импонирует к большинству летним фасонам платьев.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных обувных трендах этого сезона. В моду вернулись балетки и "олдскульные" кроссовки.