Не только босоножки и сандалии: семь стильных вариантов обуви, которую можно носить с платьями этим летом (фото)

Летом можно выбрать одновременно красивую и комфортную пару обуви

Платья – обязательная часть летнего гардероба. Чтобы вещь идеально вписалась в образ, важно подобрать правильную пару обуви. Туфли, босоножки, сандалии, кеды и даже кроссовки: сегодня в моде практически нет табу.

Какую обувь выбрать для образа с платьем летом-2023? Стилисты говорят о семи наиболее удачных тенденциях, пишет издание Who what wear.

Обувь – важная часть наряда в любое время года, а летом особенно, ведь часто мы носим мини и миди, открывая ноги во всей красе. Современные тенденции позволяют носить платья не только с каблуком, а и выбирать удобный плоский ход. Вот самые подходящие варианты обуви для образов с платьями этим летом:

Туфли на блочном каблуке. Придадут образу французского шарма.

Придадут образу французского шарма. Массивные кроссовки. Создадут в аутфите эффектный контраст.

Создадут в аутфите эффектный контраст. Голубые или бежевые сапоги. Ковбойки впишутся в романтические наряды или образы с элементами стилей этно и бохо.

Ковбойки впишутся в романтические наряды или образы с элементами стилей этно и бохо. Босоножки. Пожалуй, наиболее комфортная обувь для летней жары.

Пожалуй, наиболее комфортная обувь для летней жары. Мэри Джейн. Изящные туфли с примечательной перепонкой который сезон остаются в топе тенденций.

Изящные туфли с примечательной перепонкой который сезон остаются в топе тенденций. Ботинки на массивной подошве. Такую брутальную обувь часто сочетают с контрастной по стилю одеждой.

Такую брутальную обувь часто сочетают с контрастной по стилю одеждой. Сандалии с тонкими ремешками. Элегантный вариант, импонирует к большинству летним фасонам платьев.

Кроссовки и платье - почему бы нет

Стильный летний образ

Контраст стилей

Каблук-блок всегда в моде

Черного цвета много не бывает

Модель а-ля Мэри Джейн не теряет актуальность

Изящные летние сандалии

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