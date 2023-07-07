Не тільки босоніжки та сандалії: сім стильних варіантів взуття, яке можна носити із сукнями цього літа (фото)
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Влітку можна вибрати одночасно красиву та комфортну пару взуття
Сукні – обов’язкова частина літнього гардеробу. Щоб річ ідеально вписалася в образ, важливо підібрати правильну пару взуття. Туфлі, босоніжки, сандалії, кеди та навіть кросівки: сьогодні в моді практично немає табу.
Яке взуття обрати для образу з сукнею влітку-2023? Стилісти говорять про сім найбільш вдалих тенденцій, пише видання Who what wear.
Взуття – важлива частина вбрання у будь-яку пору року, а влітку особливо, адже часто ми носимо міні й міді, відкриваючи ноги у всій красі. Сучасні тенденції дозволяють носити сукні не лише з підборами, а й вибирати зручний плаский хід. Ось найкращі варіанти взуття для образів із сукнями цього літа:
- Туфлі на блочному підборі. Нададуть образу французького шарму.
- Масивні кросівки. Створять в аутфіті ефектний контраст.
- Блакитні чи бежеві чоботи. Ковбойки впишуться у романтичні вбрання чи образи з елементами стилів етно й бохо.
- Босоніжки. Мабуть, найкомфортніше взуття для літньої спеки.
- Мері Джейн. Витончені туфлі з примітною перетинкою котрий сезон залишаються у топі тенденцій.
- Черевики на масивній підошві. Таке брутальне взуття часто поєднують з контрастним за стилем одягом.
- Сандалі з тонкими ремінцями. Елегантний варіант, що імпонує до більшості літніх фасонів суконь.
Раніше "Телеграф" розповідав про головні взуттєві тренди цього сезону. У моду повернулися балетки та "олдскульні" кросівки.