Не тільки босоніжки та сандалії: сім стильних варіантів взуття, яке можна носити із сукнями цього літа (фото)

Влітку можна вибрати одночасно красиву та комфортну пару взуття

Сукні – обов’язкова частина літнього гардеробу. Щоб річ ідеально вписалася в образ, важливо підібрати правильну пару взуття. Туфлі, босоніжки, сандалії, кеди та навіть кросівки: сьогодні в моді практично немає табу.

Яке взуття обрати для образу з сукнею влітку-2023? Стилісти говорять про сім найбільш вдалих тенденцій, пише видання Who what wear.

Взуття – важлива частина вбрання у будь-яку пору року, а влітку особливо, адже часто ми носимо міні й міді, відкриваючи ноги у всій красі. Сучасні тенденції дозволяють носити сукні не лише з підборами, а й вибирати зручний плаский хід. Ось найкращі варіанти взуття для образів із сукнями цього літа:

Туфлі на блочному підборі. Нададуть образу французького шарму.

Нададуть образу французького шарму. Масивні кросівки. Створять в аутфіті ефектний контраст.

Створять в аутфіті ефектний контраст. Блакитні чи бежеві чоботи. Ковбойки впишуться у романтичні вбрання чи образи з елементами стилів етно й бохо.

Ковбойки впишуться у романтичні вбрання чи образи з елементами стилів етно й бохо. Босоніжки. Мабуть, найкомфортніше взуття для літньої спеки.

Мабуть, найкомфортніше взуття для літньої спеки. Мері Джейн. Витончені туфлі з примітною перетинкою котрий сезон залишаються у топі тенденцій.

Витончені туфлі з примітною перетинкою котрий сезон залишаються у топі тенденцій. Черевики на масивній підошві. Таке брутальне взуття часто поєднують з контрастним за стилем одягом.

Таке брутальне взуття часто поєднують з контрастним за стилем одягом. Сандалі з тонкими ремінцями. Елегантний варіант, що імпонує до більшості літніх фасонів суконь.

Кросівки та сукня — чому б ні

Стильний літній образ

Контраст стилів

Каблук-блок завжди у моді

Чорного кольору багато не буває

Модель а-ля Мері Джейн не втрачає актуальності

Витончені літні сандалі

Раніше "Телеграф" розповідав про головні взуттєві тренди цього сезону. У моду повернулися балетки та "олдскульні" кросівки.