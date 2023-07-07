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Не тільки босоніжки та сандалії: сім стильних варіантів взуття, яке можна носити із сукнями цього літа (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Взуття – важлива частина літнього вбрання
Взуття – важлива частина літнього вбрання. Фото Freepik

Влітку можна вибрати одночасно красиву та комфортну пару взуття

Сукні – обов’язкова частина літнього гардеробу. Щоб річ ідеально вписалася в образ, важливо підібрати правильну пару взуття. Туфлі, босоніжки, сандалії, кеди та навіть кросівки: сьогодні в моді практично немає табу.

Яке взуття обрати для образу з сукнею влітку-2023? Стилісти говорять про сім найбільш вдалих тенденцій, пише видання Who what wear.

Взуття – важлива частина вбрання у будь-яку пору року, а влітку особливо, адже часто ми носимо міні й міді, відкриваючи ноги у всій красі. Сучасні тенденції дозволяють носити сукні не лише з підборами, а й вибирати зручний плаский хід. Ось найкращі варіанти взуття для образів із сукнями цього літа:

  • Туфлі на блочному підборі. Нададуть образу французького шарму.
  • Масивні кросівки. Створять в аутфіті ефектний контраст.
  • Блакитні чи бежеві чоботи. Ковбойки впишуться у романтичні вбрання чи образи з елементами стилів етно й бохо.
  • Босоніжки. Мабуть, найкомфортніше взуття для літньої спеки.
  • Мері Джейн. Витончені туфлі з примітною перетинкою котрий сезон залишаються у топі тенденцій.
  • Черевики на масивній підошві. Таке брутальне взуття часто поєднують з контрастним за стилем одягом.
  • Сандалі з тонкими ремінцями. Елегантний варіант, що імпонує до більшості літніх фасонів суконь.
Стильний образ із сукнею
Кросівки та сукня — чому б ні
Стильний образ із сукнею
Стильний літній образ
Стильний образ із сукнею
Контраст стилів
Стильний образ із сукнею
Каблук-блок завжди у моді
Стильний образ із сукнею
Чорного кольору багато не буває
Стильний образ із сукнею
Модель а-ля Мері Джейн не втрачає актуальності
Стильний образ із сукнею
Витончені літні сандалі

Раніше "Телеграф" розповідав про головні взуттєві тренди цього сезону. У моду повернулися балетки та "олдскульні" кросівки.

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#Взуття #Стиль