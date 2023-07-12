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Идеальный маникюр для женщин за 50: какой цвет и форму выбрать, чтобы омолодить руки (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Несколько оригинальных идей маникюра
Несколько оригинальных идей маникюра. Фото santeplusmag.com

Избегайте рисунков, которые подчеркивают сосуды и пятна на коже!

Руки являются одной из частей тела, наиболее подверженных признакам старения. Но это не повод перестать их баловать красивым и стильным маникюром. После 50 лет может быть сложно выбрать идеальный маникюр, однако это вполне возможно.

С новыми тенденциями нейл-арта появляется все больше и больше возможностей с точки зрения цветов, форм и текстур. Однако, чтобы сделать правильный выбор — правил нет. Прежде всего, вы должны доверять своим желаниям, а также цветам времен года.

Если вы переживаете, чтобы не переборщить, целесообразнее использовать классические оттенки, такие как оранжево-красный, коралловый или ярко-оранжевый. Вы также можете осмелиться нанести металлик только на один палец, чтобы сделать свой классический маникюр более эффектным!

Слегка темный бордовый или оттенки розового также на подъеме. Однако избегайте темных и кричащих цветов, таких как черный, синий электрик или зеленый, которые подчеркнут вены и пятна на руках. Отдайте предпочтение свежим и сдержанным цветам, таким как сиреневый, карамельный, молочно-белый, которые являются частью самых последних тенденций!

Чтобы сохранить опрятный вид рук, лучше избегать экстравагантных форм, таких как очень длинные и заостренные ногти. Отдайте предпочтение коротким ногтям овальной формы. Он идеально подходит для удлинения пальцев и придания им великолепного вида. Это также омолодит ваши руки.

Маникюр для женщин за 50 - ярко красный
Маникюр для женщин за 50 - зеленый с желтым
Маникюр для женщин за 50 - френч
Маникюр для женщин за 50 - красный
Маникюр для женщин за 50 - бордо
Маникюр для женщин за 50 - молочный
Маникюр для женщин за 50 - голубой
Маникюр для женщин за 50 - фиолетовый
Маникюр для женщин за 50 - яркий
Маникюр для женщин за 50 - красный
Маникюр для женщин за 50 - оранжевый
Маникюр для женщин за 50 - зеленый

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой выбрать маникюр для отдыха. В этом сезоне особенно популярные нейл-арты в морском стиле. Оттенки голубого и синего – самые трендовые.

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