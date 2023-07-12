Ідеальний манікюр для жінок за 50: який колір та форму вибрати, щоб омолодити руки (фото)

Уникайте малюнків, які підкреслюють судини та плями на шкірі!

Руки є однією з частин тіла, найбільш схильних до ознак старіння. Але це не привід перестати їх балувати красивим та стильним манікюром. Після 50 років може бути складно вибрати ідеальний манікюр, проте це цілком можливо.

З новими тенденціями нейл-арту з’являється все більше і більше можливостей з погляду кольорів, форм та текстур. Однак, щоб зробити правильний вибір, правил немає. Перш за все, ви повинні довіряти своїм бажанням, а також квітам пір року.

Якщо ви переживаєте, щоб не переборщити, доцільніше використовувати класичні відтінки, такі як оранжево-червоний, кораловий або яскраво-оранжевий. Ви також можете наважитися нанести металік тільки на один палець, щоб зробити свій класичний манікюр ефектнішим!

Злегка темний бордовий або рожевого відтінки також на підйомі. Однак уникайте темних і кричущих кольорів, таких як чорний, синій або зелений електрик, які підкреслять вени і плями на руках. Віддайте перевагу свіжим і стриманим кольорам, таким як бузковий, карамельний, молочно-білий, які є частиною останніх тенденцій!

Щоб зберегти охайний вигляд рук, краще уникати екстравагантних форм, таких як дуже довгі та загострені нігті. Віддайте перевагу коротким нігтям овальної форми. Він ідеально підходить для подовження пальців та надання їм чудового вигляду. Це також омолодить ваші руки.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вибрати манікюр для відпочинку. Цього сезону особливо популярні нейл-арти у морському стилі. Відтінки блакитного та синього – найтрендовіші.