Такая сумка стоит своих денег: топ-13 моделей, которые никогда не выходят из моды (фото)

С хорошей сумкой любой образ будет роскошным

Качественная сумка может стоит дорого, но зато прослужит долгие годы. Самое главное, что нужно сделать, выбрать такую модель, чтобы вещь оставалась актуальной вне времени и трендов.

Какие сумки никогда не выходят из моды? Стилисты рекомендуют обратить внимание на 13 вариантов, пишет издание Who what wear.

Если вы не уверены, на какую роскошную вещь стоит потратиться, подумайте о том, чтобы обратиться к самым популярным дизайнерским сумкам. Многие из них имеют довольно высокую цену, но стоят потраченных денег и заслуживают места в вашей "сумочной коллекции".

Какие сумки всегда в моде:

Birkin

Стеганая сумка Chanel

Mulberry Alexa

Gucci Jackie

Balenciaga City Bag

Dior Saddle Bag

Loewe Puzzle Bag

Louis Vuitton Speedy

Chloé C

Нейлоновая сумка Prada

Bottega Veneta Jodie

Fendi Baguette

Celine Triomphe

Стильная сумка Birkin

Сумка The Mulberry Alexa впишется в любой образ

Люксовая сумка от Gucci

Универсальная сумка-седло от бренда Dior

Нейлоновые сумочки от Prada на пике трендов

Варианты на любой вкус от Bottega Veneta

Утонченная модель от Chloé

Всегда популярная сумка Chanel

Яркая сумка-багет от Fendi

Трендовый фасон Balenciaga для городских образов

Стиль Loewe легко узнать

Эта сумка Louis Vuitton уже вошла в историю

Базовый вариант сумки от Celine

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе сумок важно не только определиться с актуальным фасоном, а и обратить внимание на размер, качество, цвет. Образ получится стильным, когда в нем будет все правильно сочетаться.