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Такая сумка стоит своих денег: топ-13 моделей, которые никогда не выходят из моды (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сумка – важная часть образа
Сумка – важная часть образа. Фото pexels.com

С хорошей сумкой любой образ будет роскошным

Качественная сумка может стоит дорого, но зато прослужит долгие годы. Самое главное, что нужно сделать, выбрать такую модель, чтобы вещь оставалась актуальной вне времени и трендов.

Какие сумки никогда не выходят из моды? Стилисты рекомендуют обратить внимание на 13 вариантов, пишет издание Who what wear.

Если вы не уверены, на какую роскошную вещь стоит потратиться, подумайте о том, чтобы обратиться к самым популярным дизайнерским сумкам. Многие из них имеют довольно высокую цену, но стоят потраченных денег и заслуживают места в вашей "сумочной коллекции".

Какие сумки всегда в моде:

  • Birkin
  • Стеганая сумка Chanel
  • Mulberry Alexa
  • Gucci Jackie
  • Balenciaga City Bag
  • Dior Saddle Bag
  • Loewe Puzzle Bag
  • Louis Vuitton Speedy
  • Chloé C
  • Нейлоновая сумка Prada
  • Bottega Veneta Jodie
  • Fendi Baguette
  • Celine Triomphe
Сумка Birkin
Стильная сумка Birkin
Сумка The Mulberry Alexa
Сумка The Mulberry Alexa впишется в любой образ
Сумка The Gucci Jackie
Люксовая сумка от Gucci
Сумка The Dior Saddle Bag
Универсальная сумка-седло от бренда Dior
Сумка The Prada Nylon
Нейлоновые сумочки от Prada на пике трендов
Сумки The Bottega Veneta Jodie
Варианты на любой вкус от Bottega Veneta
Сумка The Chloé C
Утонченная модель от Chloé
Стеганая сумка Chanel
Всегда популярная сумка Chanel
Сумка The Fendi Baguette
Яркая сумка-багет от Fendi
Сумка The Balenciaga City Bag
Трендовый фасон Balenciaga для городских образов
Сумка The Loewe Puzzle Bag
Стиль Loewe легко узнать
Сумка The Louis Vuitton Speedy
Эта сумка Louis Vuitton уже вошла в историю
Сумка The Celine Triomphe
Базовый вариант сумки от Celine

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе сумок важно не только определиться с актуальным фасоном, а и обратить внимание на размер, качество, цвет. Образ получится стильным, когда в нем будет все правильно сочетаться.

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#Сумки #Сумка