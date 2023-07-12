Такая сумка стоит своих денег: топ-13 моделей, которые никогда не выходят из моды (фото)
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С хорошей сумкой любой образ будет роскошным
Качественная сумка может стоит дорого, но зато прослужит долгие годы. Самое главное, что нужно сделать, выбрать такую модель, чтобы вещь оставалась актуальной вне времени и трендов.
Какие сумки никогда не выходят из моды? Стилисты рекомендуют обратить внимание на 13 вариантов, пишет издание Who what wear.
Если вы не уверены, на какую роскошную вещь стоит потратиться, подумайте о том, чтобы обратиться к самым популярным дизайнерским сумкам. Многие из них имеют довольно высокую цену, но стоят потраченных денег и заслуживают места в вашей "сумочной коллекции".
Какие сумки всегда в моде:
- Birkin
- Стеганая сумка Chanel
- Mulberry Alexa
- Gucci Jackie
- Balenciaga City Bag
- Dior Saddle Bag
- Loewe Puzzle Bag
- Louis Vuitton Speedy
- Chloé C
- Нейлоновая сумка Prada
- Bottega Veneta Jodie
- Fendi Baguette
- Celine Triomphe
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе сумок важно не только определиться с актуальным фасоном, а и обратить внимание на размер, качество, цвет. Образ получится стильным, когда в нем будет все правильно сочетаться.