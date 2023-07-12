Така сумка коштує своїх грошей: топ-13 моделей, які ніколи не виходять із моди (фото)

З гарною сумкою будь-який образ буде розкішним

Якісна сумка може коштувати дорого, зате прослужить довгі роки. Найголовніше, що потрібно зробити, вибрати таку модель, щоб річ залишалася актуальною поза часом та трендами.

Які сумки ніколи не виходять із моди? Стилісти радять звернути увагу на 13 варіантів, пише видання Who what wear.

Якщо ви не впевнені, на яку розкішну річ варто витратитись, подумайте про те, щоб звернутися до найпопулярніших дизайнерських сумок. Багато з них мають досить високу ціну, але коштують витрачених грошей і заслуговують на місце у вашій "сумковій колекції".

Які сумки завжди в моді:

Birkin

Стьобана сумка Chanel

Mulberry Alexa

Gucci Jackie

Balenciaga City Bag

Dior Saddle Bag

Loewe Puzzle Bag

Louis Vuitton Speedy

Chloé C

Нейлонова сумка Prada

Bottega Veneta Jodie

Fendi Baguette

Celine Triomphe

Стильна сумка Birkin

Сумка The Mulberry Alexa впишеться у будь-який образ

Люксова сумка від Gucci

Універсальна сумка-сідло від бренду Dior

Нейлонові сумочки від Prada на піку трендів

Варіанти на будь-який смак від Bottega Veneta

Витончена модель від Chloé

Завжди популярна сумка Chanel

Яскрава сумка-багет від Fendi

Трендовий фасон Balenciaga для міських образів

Стиль Loewe легко впізнати

Ця сумка Louis Vuitton вже увійшла до історії

Базовий варіант сумки від Celine

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі сумок важливо не лише визначитися з актуальним фасоном, а й звернути увагу на розмір, якість і колір. Образ буде стильним лише тоді, коли в ньому все правильно поєднуватиметься.