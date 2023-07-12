Така сумка коштує своїх грошей: топ-13 моделей, які ніколи не виходять із моди (фото)
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З гарною сумкою будь-який образ буде розкішним
Якісна сумка може коштувати дорого, зате прослужить довгі роки. Найголовніше, що потрібно зробити, вибрати таку модель, щоб річ залишалася актуальною поза часом та трендами.
Які сумки ніколи не виходять із моди? Стилісти радять звернути увагу на 13 варіантів, пише видання Who what wear.
Якщо ви не впевнені, на яку розкішну річ варто витратитись, подумайте про те, щоб звернутися до найпопулярніших дизайнерських сумок. Багато з них мають досить високу ціну, але коштують витрачених грошей і заслуговують на місце у вашій "сумковій колекції".
Які сумки завжди в моді:
- Birkin
- Стьобана сумка Chanel
- Mulberry Alexa
- Gucci Jackie
- Balenciaga City Bag
- Dior Saddle Bag
- Loewe Puzzle Bag
- Louis Vuitton Speedy
- Chloé C
- Нейлонова сумка Prada
- Bottega Veneta Jodie
- Fendi Baguette
- Celine Triomphe
Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі сумок важливо не лише визначитися з актуальним фасоном, а й звернути увагу на розмір, якість і колір. Образ буде стильним лише тоді, коли в ньому все правильно поєднуватиметься.