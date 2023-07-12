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Така сумка коштує своїх грошей: топ-13 моделей, які ніколи не виходять із моди (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сумка – важлива частина образу
Сумка – важлива частина образу. Фото pexels.com

З гарною сумкою будь-який образ буде розкішним

Якісна сумка може коштувати дорого, зате прослужить довгі роки. Найголовніше, що потрібно зробити, вибрати таку модель, щоб річ залишалася актуальною поза часом та трендами.

Які сумки ніколи не виходять із моди? Стилісти радять звернути увагу на 13 варіантів, пише видання Who what wear.

Якщо ви не впевнені, на яку розкішну річ варто витратитись, подумайте про те, щоб звернутися до найпопулярніших дизайнерських сумок. Багато з них мають досить високу ціну, але коштують витрачених грошей і заслуговують на місце у вашій "сумковій колекції".

Які сумки завжди в моді:

  • Birkin
  • Стьобана сумка Chanel
  • Mulberry Alexa
  • Gucci Jackie
  • Balenciaga City Bag
  • Dior Saddle Bag
  • Loewe Puzzle Bag
  • Louis Vuitton Speedy
  • Chloé C
  • Нейлонова сумка Prada
  • Bottega Veneta Jodie
  • Fendi Baguette
  • Celine Triomphe
Сумка Birkin
Стильна сумка Birkin
Сумка The Mulberry Alexa
Сумка The Mulberry Alexa впишеться у будь-який образ
Сумка The Gucci Jackie
Люксова сумка від Gucci
Сумка The Dior Saddle Bag
Універсальна сумка-сідло від бренду Dior
Сумка The Prada Nylon
Нейлонові сумочки від Prada на піку трендів
Сумки The Bottega Veneta Jodie
Варіанти на будь-який смак від Bottega Veneta
Сумка The Chloé C
Витончена модель від Chloé
Стьобана сумка Chanel
Завжди популярна сумка Chanel
Сумка The Fendi Baguette
Яскрава сумка-багет від Fendi
Сумка The Balenciaga City Bag
Трендовий фасон Balenciaga для міських образів
Сумка The Loewe Puzzle Bag
Стиль Loewe легко впізнати
Сумка The Louis Vuitton Speedy
Ця сумка Louis Vuitton вже увійшла до історії
Сумка The Celine Triomphe
Базовий варіант сумки від Celine

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі сумок важливо не лише визначитися з актуальним фасоном, а й звернути увагу на розмір, якість і колір. Образ буде стильним лише тоді, коли в ньому все правильно поєднуватиметься.

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#Сумки #Сумка