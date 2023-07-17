Мастхэв этого лета: какие шорты подойдут женщинам в любом возрасте

Такие шорты можно носить и в 20, ив 40 лет

Сложно представить лето без шорт, ведь они удобные, практичные и подходят практически под все вещи, а значит с ними можно формировать стильные и эффектные образы. Но не все модели шорт будут одинаково смотреться в гардеробе женщин разного возраста, например, длина мини точно не уместна в гардеробе 40-летних, а вот стройным девушкам не хочется скрывать прелести фигуры за объемными и длинными фасонами.

Но тем не менее, как говорят эксперты в материале Marieclaire, есть модели шортов, которые будут идеально смотреться на любой фигуре, вне зависимости от возрасте и вызывать восторг окружающих.

Модели шортов, который подойдут под любой возраст

Бермуды из костюмной ткани

Эти шорты давно в моде и отлично подойдут как для офиса, так и для повседневной прогулки. Такие модели можно сочетать с разными вещами: футболками, кроп-топами, корсетами, а также рубашками и пиджаками. Все зависит от вашего настроения!

какие шорты выбирать летом 2023

Удлиненные джинсовые

Джинсовые шорты являются базовой вещью, поскольку актуальны несколько сезонов подряд. Но короткие модели не всегда выглядят уместно, поэтому дизайнеры придумали удлиненный фасон, который смотрится стильно и весьма практичен. Сочетайте такие шорты с кроссовками или с обувью на плоской подошве.

модели шортов, которые подойдут под любой возраст

Льняные шорты свободного кроя

Отличный вариант для жаркой погоды. Такие шорты подойдут практически для любого мероприятия и будут выигрышно смотреться с рубашкой, блузой, топом и жакетом. Выбирайте модели свободного кроя, чтобы вам было комфортно и легко.

шорты для создания стильных образов

"Телеграф" писал ранее, с чем этим летом сочетать белые шорты. Благодаря этим советам образ получится стильным и эффектным.