Мастхев цього літа: які шорти підійдуть жінкам у будь-якому віці

Такі шорти можна носити і в 20, і в 40 років

Складно уявити літо без шортів, адже вони зручні, практичні та підходять практично під усі речі, а отже з ними можна формувати стильні та ефектні образи. Але не всі моделі шортів будуть однаково виглядати в гардеробі жінок різного віку, наприклад, довжина міні точно не доречна в гардеробі 40-річних, а ось струнким дівчатам не хочеться приховувати принади фігури за об’ємними та довгими фасонами.

Проте, як кажуть експерти в матеріалі Marieclaire, є моделі шортів, які будуть ідеально виглядати на будь-якій фігурі, незалежно від віку і викликати захоплення оточуючих.

Моделі шортів, які підійдуть під будь-який вік

Бермуди з костюмної тканини

Ці шорти давно в моді і добре підійдуть як для офісу, так і для повсякденної прогулянки. Такі моделі можна поєднувати з різними речами: футболками, кроп-топами, корсетами, а також сорочками та піджаками. Все залежить від вашого настрою!

які шорти вибирати влітку 2023

Подовжені джинсові шорти

Джинсові шорти є базовою річчю, оскільки актуальні кілька сезонів поспіль. Але короткі моделі не завжди виглядають доречно, тому дизайнери вигадали подовжений фасон, який виглядає стильно і практично. Поєднуйте такі шорти з кросівками або взуттям на плоскій підошві.

моделі шортів, які підійдуть під будь-який вік

Льняні шорти вільного крою

Відмінний варіант для спекотної погоди. Такі шорти підійдуть практично для будь-якого заходу і виграшно виглядатимуть з сорочкою, блузою, топом і жакетом. Вибирайте моделі вільного крою, щоб вам було комфортно та легко.

шорти для створення стильних образів

"Телеграф" писав раніше, з чим цього літа поєднувати білі шорти. Завдяки цим порадам образ вийде стильним та ефектним.