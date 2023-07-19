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Мужская стрижка, которая подойдет абсолютно всем: стильные варианты прически "френч кроп" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Лучшие стили стрижки "френч кроп" - фото Новость обновлена 19 июля 2023, 08:20
Лучшие стили стрижки "френч кроп" - фото

Эта стрижка универсальна и подходит для всех текстур, от тонких до густых волос.

Подобрать идеальную стрижку — задача не из самых простых, при чем как для женщин, так и для мужчин. Сегодня хотим рассказать об одной из самых трендовых мужских причесок, которая стремительно набирает популярность — френч кроп.

Он идеально подойдет всем тем, кто не любит тратить слишком много времени на расчесывание волос, сохраняя при этом опрятный и элегантный вид. Это отличная стрижка для мужчин, как с тонкими волосами, так и с густыми или даже кудрявыми. Это аккуратная и элегантная прическа.

Традиционно классический френч кроп включает в себя стрижку волос сзади, небольшой объем на макушке и очень короткое бритье по бокам. Остальные волосы можно укладывать по-разному. Однако, уже есть и некоторые разновидности этой стрижки, и многие добавляют короткую гладкую челку или же максимально убирают длину. Добавление челки, кстати, облегчает укладку.

Мужская стрижка "френч кроп": лучшие идеи

Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"
Мужская стрижка "френч кроп"

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

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#Мода #Прически #Стрижки