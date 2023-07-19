Мужская стрижка, которая подойдет абсолютно всем: стильные варианты прически "френч кроп" (фото)

Эта стрижка универсальна и подходит для всех текстур, от тонких до густых волос.

Подобрать идеальную стрижку — задача не из самых простых, при чем как для женщин, так и для мужчин. Сегодня хотим рассказать об одной из самых трендовых мужских причесок, которая стремительно набирает популярность — френч кроп.

Он идеально подойдет всем тем, кто не любит тратить слишком много времени на расчесывание волос, сохраняя при этом опрятный и элегантный вид. Это отличная стрижка для мужчин, как с тонкими волосами, так и с густыми или даже кудрявыми. Это аккуратная и элегантная прическа.

Традиционно классический френч кроп включает в себя стрижку волос сзади, небольшой объем на макушке и очень короткое бритье по бокам. Остальные волосы можно укладывать по-разному. Однако, уже есть и некоторые разновидности этой стрижки, и многие добавляют короткую гладкую челку или же максимально убирают длину. Добавление челки, кстати, облегчает укладку.

Мужская стрижка "френч кроп": лучшие идеи

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