На любой вкус: самые стильные и трендовые мужские стрижки 2023 года (фото)

Варианты, которые придадут вам чистый и свежий вид

Что мы все по трендовые женские прически и стрижки, мужчины ведь тоже хотят быть красивыми и ухоженными. Писк 2023 года — это волосы средней длины у мужчин, поэтому вашему вниманию самые стильные и трендовые мужские стрижки и прически для обладателей таких волос.

Длина на макушке, выбритые и аккуратно подстриженные бока, хипстерский стиль с естественными волнами, мужской пучок или даже вывернутая или приплюснутая челка… Множество стилей, которые не оставят мужчину равнодушным. Кроме того, есть чем удовлетворить любой вкус и любой каприз.

Трендовые мужские стрижки 2023 года

Классическая прическа с зачесом назад

Классическая стрижка, которая никогда не выйдет из моды! Чистые бока и затылок с небольшим симметричным объемом сверху делают прическу утонченной и элегантной.

"Непослушная" стрижка

Стильно-растрепанный эффект также элегантен! Своего рода волнистость на верхней части головы, оставляя стороны градиентными, выглядит очень эффектно.

Андеркат с уложенной челкой

Довольно крутой вид, который придаст вид стильного футболиста.

Волосы средней длины с градиентом

Нет ничего более соблазнительного, чем небрежный хвостик и пышная борода, которые придадут вам вид крутого и непобедимого гладиатора.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.