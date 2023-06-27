Укр

На любой вкус: самые стильные и трендовые мужские стрижки 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото Новость обновлена 27 июня 2023, 08:21
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото. Фото pexels.com

Варианты, которые придадут вам чистый и свежий вид

Что мы все по трендовые женские прически и стрижки, мужчины ведь тоже хотят быть красивыми и ухоженными. Писк 2023 года — это волосы средней длины у мужчин, поэтому вашему вниманию самые стильные и трендовые мужские стрижки и прически для обладателей таких волос.

Длина на макушке, выбритые и аккуратно подстриженные бока, хипстерский стиль с естественными волнами, мужской пучок или даже вывернутая или приплюснутая челка… Множество стилей, которые не оставят мужчину равнодушным. Кроме того, есть чем удовлетворить любой вкус и любой каприз.

Трендовые мужские стрижки 2023 года

  • Классическая прическа с зачесом назад

Классическая стрижка, которая никогда не выйдет из моды! Чистые бока и затылок с небольшим симметричным объемом сверху делают прическу утонченной и элегантной.

  • "Непослушная" стрижка

Стильно-растрепанный эффект также элегантен! Своего рода волнистость на верхней части головы, оставляя стороны градиентными, выглядит очень эффектно.

  • Андеркат с уложенной челкой

Довольно крутой вид, который придаст вид стильного футболиста.

  • Волосы средней длины с градиентом

Нет ничего более соблазнительного, чем небрежный хвостик и пышная борода, которые придадут вам вид крутого и непобедимого гладиатора.

Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото
Трендовые мужские стрижки 2023 года - фото

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

Теги:
#Мода #Прически #Стрижка #Мужская стрижка