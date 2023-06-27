На будь-який смак: найстильніші та трендові чоловічі стрижки 2023 року (фото)

Варіанти, які нададуть вам чистого та свіжого вигляду

Що ми всі по трендові жіночі зачіски і стрижки, адже чоловіки теж хочуть бути красивими і доглянутими. Писк 2023 року – це волосся середньої довжини у чоловіків, тому до вашої уваги найстильніші та трендові чоловічі стрижки та зачіски для власників такого волосся.

Довжина на маківці, виголені та акуратно підстрижені боки, хіпстерський стиль з природними хвилями, чоловічий пучок або навіть вивернутий чи приплесканий чубчик… Безліч стилів, які не залишать чоловіка байдужим. Крім того, є чим задовольнити будь-який смак і будь-яку примху.

Трендові чоловічі стрижки 2023 року

Класична зачіска.

Класична стрижка, яка ніколи не вийде із моди! Чисті боки та потилиця з невеликим симетричним об’ємом зверху роблять зачіску витонченою та елегантною.

"Неслухняна" стрижка

Стильно-розпатланий ефект також елегантний! Свого роду хвилясті на верхній частині голови, залишаючи сторони градієнтними, виглядає дуже ефектно.

Андеркат з виставленим чубчиком

Досить крутий вигляд, який надасть вигляду стильного футболіста.

Волосся середньої довжини з градієнтом

Немає нічого більш спокусливого, ніж недбалий хвостик і пишна борода, які додадуть вам вигляду крутого і непереможного гладіатора.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.