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Чоловіча стрижка, яка підійде всім: стильні варіанти зачіски "френч кроп" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Найкращі стилі стрижки "френч кроп" — фото Новина оновлена 19 липня 2023, 08:20
Найкращі стилі стрижки "френч кроп" — фото

Ця стрижка універсальна і підходить для всіх текстур, від тонкого до густого волосся.

Підібрати ідеальну стрижку – завдання не з найпростіших, причому як для жінок, так і для чоловіків. Сьогодні хочемо розповісти про одну з найтрендовіших чоловічих зачісок, яка стрімко набирає популярності — френч кроп.

Він ідеально підійде всім тим, хто не любить витрачати занадто багато часу на розчісування волосся, зберігаючи при цьому охайний та елегантний вигляд. Це відмінна стрижка для чоловіків, як з тонким волоссям, так і з густим або навіть кучерявим. Це акуратна та елегантна зачіска.

Традиційно класичний френч кроп включає стрижку волосся ззаду, невеликий об’єм на маківці і дуже коротке гоління з боків. Решту волосся можна укладати по-різному. Проте, вже є і деякі різновиди цієї стрижки, і багато хто додає короткий гладкий чубчик або максимально прибирає довжину. Додавання чубчика, до речі, полегшує укладання.

Чоловіча стрижка "френч кроп": найкращі ідеї

Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"
Чоловіча стрижка "Френч кроп"

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.

Теги:
#Мода #Зачіски #Стрижки