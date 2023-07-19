Чоловіча стрижка, яка підійде всім: стильні варіанти зачіски "френч кроп" (фото)

Ця стрижка універсальна і підходить для всіх текстур, від тонкого до густого волосся.

Підібрати ідеальну стрижку – завдання не з найпростіших, причому як для жінок, так і для чоловіків. Сьогодні хочемо розповісти про одну з найтрендовіших чоловічих зачісок, яка стрімко набирає популярності — френч кроп.

Він ідеально підійде всім тим, хто не любить витрачати занадто багато часу на розчісування волосся, зберігаючи при цьому охайний та елегантний вигляд. Це відмінна стрижка для чоловіків, як з тонким волоссям, так і з густим або навіть кучерявим. Це акуратна та елегантна зачіска.

Традиційно класичний френч кроп включає стрижку волосся ззаду, невеликий об’єм на маківці і дуже коротке гоління з боків. Решту волосся можна укладати по-різному. Проте, вже є і деякі різновиди цієї стрижки, і багато хто додає короткий гладкий чубчик або максимально прибирає довжину. Додавання чубчика, до речі, полегшує укладання.

Чоловіча стрижка "френч кроп": найкращі ідеї

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