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Оставайтесь в тренде: три летних образа, которые будут актуальны осенью (фото)

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие летние образы останутся актуальны этой осенью
Какие летние образы останутся актуальны этой осенью. Фото https://miridei.com/

Некоторые модные тенденции способны противостоять времени

Некоторые модные тенденции быстро меняются и если вещь была на пике популярности летом, то до осени она может превратиться в антитренд. Однако есть парочка летних образов, которые точно не потеряют свою актуальность.

В материале Elle эксперты рассказали, какие предметы и детали гардероба точно останутся в моде и перейдут в осенний сезон, поэтому можно смело сочетать эти вещи и не переживать за свой стиль.

Какие летние образы останутся актуальны этой осенью

"Тихая роскошь"

Раньше для того, чтобы выделиться из толпы девушки использовали "кричащие" цвета или принты, а сегодня в моде минимализм и "тихая роскошь". Если хотите выглядеть стильно осенью, тогда выбирайте наряды спокойных оттенков, классические силуэты и высокое качество.

стильный образ на осень 2023

Длина макси

Юбки и платья длины макси пользуются популярностью этим летом и будут не менее актуальны и в осенний период. Эксперты советуют отдавать предпочтение легким платьям, а также макси-юбкам с разрезами. Образ получится элегантным и женственным.

Модный образ с юбкой длины макси

Вязка и кроше

Еще один образ, который останется актуальным этой осенью. Вязаные вещи, выполненные в технике кроше, выглядят удачно как летом, так и в холодное время года. Не бойтесь экспериментировать и выбирайте яркие оттенки.

Образы, которые останутся актуальны осенью 2023

"Телеграф" писал ранее, какая рубашка стала самой популярной в этом летнем сезоне. Эксперты подсказали, с какими вещами ее правильно сочетать.

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#Лето #Стиль #Образ