Залишайтесь у тренді: три літні образи, які будуть актуальні восени (фото)

Деякі модні тенденції здатні протистояти часу

Деякі модні тенденції швидко змінюються і якщо річ була на піку популярності влітку, то до осені вона може перетворитися на антитренд. Однак є парочка літніх образів, які точно не втратить своєї актуальності.

У матеріалі Elle експерти розповіли, які предмети та деталі гардеробу точно залишаться в моді та перейдуть в осінній сезон, тому можна сміливо поєднувати ці речі та не переживати за свій стиль.

Які літні образи залишаться актуальними цієї осені

"Тиха розкіш"

Раніше для того, щоб виділитися з натовпу дівчата використовували кольори або "кричащі" принти, а сьогодні в моді мінімалізм і "тиха розкіш". Якщо хочете виглядати стильно восени, тоді вибирайте вбрання спокійних відтінків, класичні силуети та високу якість.

стильний образ на осінь 2023

Довжина максі

Спідниці та сукні довжини максі користуються популярністю цього літа і будуть не менш актуальними і в осінній період. Експерти радять віддавати перевагу легким сукням, а також максі-спідницям із розрізами. Образ вийде елегантним та жіночним.

Модний образ зі спідницею довжини максі

В’язка та кроше

Ще один образ, який залишиться актуальним цієї осені. В’язані речі, виконані в техніці кроше, виглядають вдало як влітку, так і в холодну пору року. Не бійтеся експериментувати та вибирайте яскраві відтінки.

Образи, які залишаться актуальними восени 2023

"Телеграф" писав раніше, яка сорочка стала найпопулярнішою цього літнього сезону. Експерти підказали, з якими речами її правильно поєднувати.