Залишайтесь у тренді: три літні образи, які будуть актуальні восени (фото)
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Деякі модні тенденції здатні протистояти часу
Деякі модні тенденції швидко змінюються і якщо річ була на піку популярності влітку, то до осені вона може перетворитися на антитренд. Однак є парочка літніх образів, які точно не втратить своєї актуальності.
У матеріалі Elle експерти розповіли, які предмети та деталі гардеробу точно залишаться в моді та перейдуть в осінній сезон, тому можна сміливо поєднувати ці речі та не переживати за свій стиль.
Які літні образи залишаться актуальними цієї осені
"Тиха розкіш"
Раніше для того, щоб виділитися з натовпу дівчата використовували кольори або "кричащі" принти, а сьогодні в моді мінімалізм і "тиха розкіш". Якщо хочете виглядати стильно восени, тоді вибирайте вбрання спокійних відтінків, класичні силуети та високу якість.
Довжина максі
Спідниці та сукні довжини максі користуються популярністю цього літа і будуть не менш актуальними і в осінній період. Експерти радять віддавати перевагу легким сукням, а також максі-спідницям із розрізами. Образ вийде елегантним та жіночним.
В’язка та кроше
Ще один образ, який залишиться актуальним цієї осені. В’язані речі, виконані в техніці кроше, виглядають вдало як влітку, так і в холодну пору року. Не бійтеся експериментувати та вибирайте яскраві відтінки.
"Телеграф" писав раніше, яка сорочка стала найпопулярнішою цього літнього сезону. Експерти підказали, з якими речами її правильно поєднувати.